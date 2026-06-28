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    Investigan muerte de conductor tras disparo de carabinero durante fiscalización en cementerio de La Serena

    Según la Fiscalía, la víctima habría intentado atropellar a los uniformados, situación que deberá ser periciada por la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la PDI.

    Por 
    Roberto Martínez
    Personal policial trabaja en el sitio del suceso. /Foto: Referencial

    El Ministerio Público instruyó este sábado una serie de diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias en que un conductor murió durante la madrugada, luego de que un funcionario de Carabineros hiciera uso de su arma de servicio en medio de un procedimiento de fiscalización realizado en las cercanías del cementerio del sector Las Compañías, en la comuna de La Serena.

    Al respecto, la fiscal de flagrancia de la Macrozona Norte, Yasmín Aspe, informó que el caso quedó bajo investigación luego de que personal policial solicitara la presencia del ente persecutor tras el fatal desenlace del procedimiento.

    Según explicó, los hechos se iniciaron cuando los uniformados concurrieron al lugar para fiscalizar un vehículo.

    “En horas de la madrugada, un procedimiento ocurrido a las afueras del cementerio de la comuna de La Serena, donde se requiere la presencia de Carabineros, los que intentan fiscalizar un vehículo”, señaló.

    Conductor habría embestido a los funcionarios

    De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por la Fiscalía, al momento en que los funcionarios descendieron del vehículo policial para efectuar la fiscalización, el conductor habría intentado atropellarlos.

    “Al momento de realizar esta diligencia, el conductor del vehículo, según la denuncia, arremete en contra de los funcionarios policiales, lo que obliga a uno de ellos a hacer uso de su arma de servicio”, explicó Aspe.

    La fiscal agregó que el disparo impactó el parabrisas del automóvil por el costado correspondiente al conductor. Producto de la lesión, el hombre falleció en el lugar.

    PDI realizará las pericias

    Tras el deceso, la Fiscalía dispuso que la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) quedaran a cargo de las diligencias especializadas.

    La persecutora explicó que el objetivo de las pericias será reconstruir la dinámica del procedimiento y establecer si los hechos ocurrieron conforme a lo informado inicialmente por los funcionarios policiales.

    “Las diligencias tienen por objeto determinar la forma en que efectivamente ocurren los hechos que concluyen en el deceso lamentable de esta persona, precisamente para poder aclarar las circunstancias al tenor de la denuncia que se nos informa por parte de los funcionarios de Carabineros”, concluyó Aspe.

    Hasta el momento, no se ha informado la identidad del fallecido ni si existen otras personas detenidas a raíz del procedimiento, mientras continúan las diligencias para establecer la totalidad de las circunstancias que rodearon el uso del arma de servicio por parte del funcionario policial.

    Más sobre:PolicialLa SerenaCarabinerosPDINacionalFiscalía

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