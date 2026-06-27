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    Pavez realiza balance de misión en Venezuela y destaca labor de Bomberos en zona afectada por terremoto

    El subsecretario del Interior informó que el equipo USAR de Bomberos de Chile se encuentra trabajando en La Guaira, en condiciones complejas, y confirmó que la Cancillería está en contacto con la familia de una ciudadana chilena fallecida.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Pavez realiza balance de misión en Venezuela y destaca labor de Bomberos en zona afectada por terremoto DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Tras regresar al país, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, realizó un balance de la primera misión de ayuda enviada por el Gobierno a Venezuela, luego del terremoto que afectó a ese país.

    La autoridad informó que el primer avión chileno llegó durante la madrugada del viernes a la base militar El Libertador, en Maracay, mientras que una segunda aeronave arribó esta jornada al aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía.

    Pavez explicó que la operación se originó a partir del compromiso adquirido por el Presidente José Antonio Kast con el gobierno venezolano y fue ejecutada según lo instruido por el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

    De acuerdo con el subsecretario, la coordinación estuvo a cargo de Senapred, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea de Chile y el Ministerio del Interior, con el objetivo de concretar un primer envío de respuesta ante la emergencia.

    Pavez realiza balance de misión en Venezuela y destaca labor de Bomberos en zona afectada por terremoto Marcos Salgado

    Uno de los puntos centrales de la misión, sostuvo Pavez, fue asegurar la presencia en Venezuela del equipo USAR de Bomberos de Chile, fuerza especializada en rescate urbano en contextos de desastre y certificada internacionalmente.

    “Es en ellos donde nuestra atención debe centrarse hoy”, afirmó el subsecretario, destacando que el grupo está compuesto por bomberos de distintas compañías del país.

    Pavez detalló que desde el mediodía de ayer el equipo chileno fue destinado al sector de La Guaira, una de las zonas más afectadas por la emergencia.

    “Nuestros bomberos están bien, pero trabajando en condiciones muy difíciles, sin conexión permanente a redes locales de telefonía, sin redes permanentes de agua potable y con altísimas temperaturas”, señaló.

    Pavez realiza balance de misión en Venezuela y destaca labor de Bomberos en zona afectada por terremoto

    Según indicó, los voluntarios se encuentran realizando labores para encontrar a personas que aún puedan estar con vida entre estructuras colapsadas. La base de operaciones del equipo chileno fue instalada en el campo de béisbol Jorge García Carneiro, donde también se encuentran equipos USAR de Colombia, Ecuador y Suiza.

    El subsecretario precisó que los bomberos cuentan con autonomía logística para una estadía planificada de 10 días, incluyendo provisiones propias, agua potable y conexión satelital. Además, sostuvo que el Gobierno mantendrá contacto permanente con ellos a través de Senapred y la Subsecretaría del Interior.

    Chilena fallecida y asistencia consular

    Pavez también lamentó la muerte de una ciudadana chilena producto del terremoto, información que fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

    “Nuestra Cancillería se encuentra en contacto con la familia para dar toda la orientación necesaria”, señaló, agregando que la identidad de la víctima se mantendrá en reserva, salvo que sus familiares dispongan lo contrario.

    La autoridad informó además que ya fue identificada una familia chilena en Venezuela, a la que se le está entregando orientación y facilidades para que pueda dejar el país y viajar a Chile.

    Consultado por eventuales nuevos casos, Pavez sostuvo que, hasta ahora, no existe reporte de más chilenos fallecidos ni de personas que requieran ayuda especial, aunque recordó que la Cancillería habilitó un canal de asistencia para situaciones de emergencia.

    Pavez realiza balance de misión en Venezuela y destaca labor de Bomberos en zona afectada por terremoto

    Coordinación con Venezuela

    El subsecretario valoró la recepción de las autoridades venezolanas, señalando que fue recibido por autoridades políticas y militares, entre ellas el viceministro de Relaciones Exteriores para América Latina, Mauricio Rodríguez.

    Pavez destacó que el gobierno venezolano permitiera el ingreso de autoridades chilenas junto a los equipos de emergencia, considerando que Chile no cuenta actualmente con actividad consular en ese país.

    “El tema político por ahora no es la prioridad”, afirmó, añadiendo que lo central es la emergencia y asegurar que los bomberos puedan realizar adecuadamente su trabajo.

    Pavez realiza balance de misión en Venezuela y destaca labor de Bomberos en zona afectada por terremoto

    Respecto de un eventual envío de más ayuda, Pavez señaló que se trata de una materia que está en evaluación permanente y que el Gobierno no la descarta.

    “Por ahora, la atención debe estar con nuestros bomberos, de quienes estamos profundamente agradecidos y orgullosos”, concluyó.

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