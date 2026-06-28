Una pistola y un arma blanca: lo que Carabineros encontró en un auto antes de detener a cinco sujetos en Malloco

Tras una fiscalización en Malloco, ubicada en la comuna Peñaflor de la Región Metropolitana, Carabineros detuvo a cinco sujetos que tenían un arma de fuego escondida en el vehículo donde se desplazaban.

Los hechos se desarrollaron durante la tarde del pasado viernes 26 de junio, mientras personal de la Subcomisaría Malloco efectuaba patrullajes preventivos en el sector de avenida Vicuña Mackenna en dirección al poniente.

“Al llegar a la intersección calle Los Guindos sorprenden a un vehículo color blanco, el cual no respeta una señalización ‘PARE’ existente en el lugar", detalló el capitán Leonel Acosta de la 56° Comisaría de Peñaflor. Es así que los uniformados fiscalizaron a los ocupantes del móvil y a inspeccionar el interior del vehículo, donde notaron sobre los asientos posteriores un arma blanca junto a un pasamontaña negro.

Bajo este último artículo se mantenía oculta un arma de fuego de calibre 6,35 mm y marca Beretta, que no registraba encargo policial vigente y figuraba inscrita a nombre de una persona fallecida en el año 1990.

Basándose en el hallazgo, los uniformados concretaron la detención de los cinco pasajeros del automóvil, todos chilenos.

Los imputados —de 17, 20, 22, 23 y 30 años— ya “fueron trasladados hasta la subcomisaría de Malloco para continuar con su procedimiento de rigor y posteriormente ser puestos a disposición de la justicia”, según detalló el capitán.