SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Una pistola y un arma blanca: lo que Carabineros encontró en un auto antes de detener a cinco sujetos en Malloco

    El automóvil en el que se transportaban los imputados se habría saltado una señal de "PARE", motivo por el que fueron inspeccionados por los uniformados en primera instancia.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Una pistola y un arma blanca: lo que Carabineros encontró en un auto antes de detener a cinco sujetos en Malloco

    Tras una fiscalización en Malloco, ubicada en la comuna Peñaflor de la Región Metropolitana, Carabineros detuvo a cinco sujetos que tenían un arma de fuego escondida en el vehículo donde se desplazaban.

    Los hechos se desarrollaron durante la tarde del pasado viernes 26 de junio, mientras personal de la Subcomisaría Malloco efectuaba patrullajes preventivos en el sector de avenida Vicuña Mackenna en dirección al poniente.

    “Al llegar a la intersección calle Los Guindos sorprenden a un vehículo color blanco, el cual no respeta una señalización ‘PARE’ existente en el lugar", detalló el capitán Leonel Acosta de la 56° Comisaría de Peñaflor. Es así que los uniformados fiscalizaron a los ocupantes del móvil y a inspeccionar el interior del vehículo, donde notaron sobre los asientos posteriores un arma blanca junto a un pasamontaña negro.

    Bajo este último artículo se mantenía oculta un arma de fuego de calibre 6,35 mm y marca Beretta, que no registraba encargo policial vigente y figuraba inscrita a nombre de una persona fallecida en el año 1990.

    Basándose en el hallazgo, los uniformados concretaron la detención de los cinco pasajeros del automóvil, todos chilenos.

    Los imputados —de 17, 20, 22, 23 y 30 años— ya “fueron trasladados hasta la subcomisaría de Malloco para continuar con su procedimiento de rigor y posteriormente ser puestos a disposición de la justicia”, según detalló el capitán.

    Una pistola y un arma blanca: lo que Carabineros encontró en un auto antes de detener a cinco sujetos en Malloco

    Lee también:

    Más sobre:MallocoPolicialCarabinerosArmasFiscalizaciónPeñaflor

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trabajo en plataformas: el desafío de pasar de la ley a la protección efectiva

    Francia registra 1.000 muertes más de lo habitual por ola de calor

    Emundo Paz-Soldán: “El gobierno de Rodrigo Paz ganó por cansancio, pero no porque hubo un intento rápido por solucionar problemas”

    Accidente aéreo en el noreste de Francia provoca once muertes

    Alemania registra una de sus noches más calurosas en medio de histórica ola de calor

    Descubren una mariposa que casi no envejece: cómo su “secreto” podría prolongar la vida de los humanos

    Lo más leído

    1.
    Bus con 55 pasajeros vuelca en Ruta 5 Sur: 18 personas resultan lesionadas en medio de fin de semana largo

    Bus con 55 pasajeros vuelca en Ruta 5 Sur: 18 personas resultan lesionadas en medio de fin de semana largo

    2.
    Investigan muerte de conductor tras disparo de carabinero durante fiscalización en cementerio de La Serena

    Investigan muerte de conductor tras disparo de carabinero durante fiscalización en cementerio de La Serena

    3.
    Fin de contribuciones: Las Condes, Vitacura y Providencia suman un tercio de los 300 mil inmuebles beneficiados

    Fin de contribuciones: Las Condes, Vitacura y Providencia suman un tercio de los 300 mil inmuebles beneficiados

    4.
    Municipalidades de la zona oriente se adelantan a la Ley de Seguridad Municipal e instauran test de droga para inspectores de seguridad

    Municipalidades de la zona oriente se adelantan a la Ley de Seguridad Municipal e instauran test de droga para inspectores de seguridad

    5.
    Fiscalía investiga robo de más de 37 mil dólares desde unidad policial de Carabineros en Colchane

    Fiscalía investiga robo de más de 37 mil dólares desde unidad policial de Carabineros en Colchane

    6.
    Discutió con Kast en Villarrica: dictan arraigo nacional para mujer formalizada por estafa en Iquique

    Discutió con Kast en Villarrica: dictan arraigo nacional para mujer formalizada por estafa en Iquique

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Canadá en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Canadá en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 28 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 28 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lo que tienes que saber: Domingo 28 de junio

    Lo que tienes que saber: Domingo 28 de junio

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Canadá en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Canadá en TV y streaming

    Minsal “reafirma su compromiso con la solidaridad” y envía 30.000 dosis de vacunas a Venezuela

    Una pistola y un arma blanca: lo que Carabineros encontró en un auto antes de detener a cinco sujetos en Malloco

    Trabajo en plataformas: el desafío de pasar de la ley a la protección efectiva
    Negocios

    Trabajo en plataformas: el desafío de pasar de la ley a la protección efectiva

    Historias de Azul Azul en los cinco años de Sartor

    Los negocios de Asmar

    Descubren una mariposa que casi no envejece: cómo su “secreto” podría prolongar la vida de los humanos
    Tendencias

    Descubren una mariposa que casi no envejece: cómo su “secreto” podría prolongar la vida de los humanos

    Estudio revela cuántos años tardó el T. Rex en alcanzar su tamaño adulto de ocho toneladas

    El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio

    Parten los 16avos del Mundial: quién juega y dónde se transmite el inicio de la segunda fase de la cita planetaria
    El Deportivo

    Parten los 16avos del Mundial: quién juega y dónde se transmite el inicio de la segunda fase de la cita planetaria

    Escocia se queda sin técnico: Steve Clarke renuncia tras la eliminación en el Mundial

    El mejor partido del Mundial: Austria y Argelia reparten puntos en la agonía y avanzan a dieciseisavos de final del Mundial

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable
    Tecnología

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Reseña de libros: de Benjamin Markovits a Omar Jayam
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Benjamin Markovits a Omar Jayam

    La resurrección de las batallas de freestyle entre rimas, plazas y nueva sangre

    Un veterano de tres guerras: Guillermo Parvex y la historia olvidada que revivió gracias a un cuaderno borroso

    Francia registra 1.000 muertes más de lo habitual por ola de calor
    Mundo

    Francia registra 1.000 muertes más de lo habitual por ola de calor

    Emundo Paz-Soldán: “El gobierno de Rodrigo Paz ganó por cansancio, pero no porque hubo un intento rápido por solucionar problemas”

    Accidente aéreo en el noreste de Francia provoca once muertes

    Cosiendo en comunidad
    Paula

    Cosiendo en comunidad

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía