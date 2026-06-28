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    Carabineros detiene a sujeto apuntado como el responsable de incendio en edificio del centro de Santiago

    Se trata de un hombre de nacionalidad peruana que mantiene antecedentes por hurto, violencia intrafamiliar y consumo de bebidas alcohólicas.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Imagen referencial de archivo RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Personal del OS-9 de Carabineros concretó la detención de un sujeto apuntado como el responsable de un incendio que afectó a un edificio de cinco pisos en Santiago la madrugada de este domingo.

    El fuego en la propiedad ubicada en la intersección de la calle Rosas con General Baquedano obligó la evacuación de los departamentos.

    Bomberos logró controlar las llamas y no se reportaron lesionados.

    De acuerdo a la información policial preliminar, cerca de las 13.05 horas, tras realizar diligencias investigativas, el OS-9 de Carabineros procedió a la detención del sospechoso en su domicilio particular en la comuna de Estación Central.

    Se trata de un hombre de nacionalidad peruana que mantiene antecedentes por hurto, violencia intrafamiliar y consumo de bebidas alcohólicas.

    Más sobre:PolicialCarabinerosIncendioSantiago

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