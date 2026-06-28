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    El clásico “Chapuzón del Estrecho” de Punta Arenas contó con la participación de 7.500 personas

    La Armada, que desplegó un dispositivo de seguridad para el evento, destacó el transcurso de la jornada sin incidentes.

    Por 
    Sofía Álvarez
    El clásico “Chapuzón del Estrecho” de Punta Arenas contó con la participación de 7.500 personas Juan Carlos Avendano/Aton Chile

    7.500 intrépidos desafiaron el invierno magallánico y acudieron al tradicional “Chapuzón del Estrecho” este 2026, en una jornada que se desarrolló sin incidentes en Punta Arenas.

    La actividad, que reúne cada año a cientos de participantes en las aguas del Estrecho de Magallanes, se llevó a cabo este pasado sábado 27 de junio, a partir de las 15:00 horas.

    El clásico “Chapuzón del Estrecho” de Punta Arenas contó con la participación de 7.500 personas Juan Carlos Avendano/Aton Chile

    Cabe destacar que el invierno alcanza temperaturas máximas diarias alrededor de los 5°C y mínimas cercanas a los 0°C en la capital de la provincia de Magallanes.

    Para resguardar la integridad de los asistentes, la Capitanía de Puerto de la ciudad desplegó un dispositivo de seguridad. Además, incluyó la participación de la Unidad Marítima, patrullas de Policía Marítima desplegadas en diferentes áreas de seguridad de la actividad y dos botes de goma con nadadores de rescate, según consignaron desde la Armada.

    El clásico “Chapuzón del Estrecho” de Punta Arenas contó con la participación de 7.500 personas Juan Carlos Avendano/Aton Chile

    El evento se desarrolló sin mayores incidentes, desplegando patrullas de Policía Marítima en las áreas de seguridad, además de coordinar en forma permanente con las unidades marítimas, felicitando a los asistentes que respetaron las medidas establecidas, como el no consumo de alcohol y cigarrillos en el área de playa”, comentó el capitán de Puerto de Punta Arenas, capitán de fragata litoral Fernando Diez.

    ¡Gracias a los 7.500 valientes! Nos vemos el 2027″, publicó la Municipalidad de Punta Arenas en sus redes sociales.

    El clásico “Chapuzón del Estrecho” de Punta Arenas contó con la participación de 7.500 personas Juan Carlos Avendano/Aton Chile

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