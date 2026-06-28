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    Brigada de Homicidios registró dos víctimas de armas cortantes en Talca

    Uno de los afectados perdió la vida en el SAR Carlos Trupp por la gravedad de sus heridas.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Brigada de Homicidios registró dos víctimas de armas cortantes en Talca

    Dos heridos por armas cortantes fueron anotados por la Brigada de Homicidios (BH) de Talca durante el sábado 27 de junio. Por instrucción del Ministerio Público, la unidad especializada realizó los procesos investigativos en la capital regional del Maule.

    Un ciudadano venezolano, con permanencia irregular en el país, se convirtió en la primera víctima. Fue hallado herido en la vía pública, en las calles 9 sur y entre 13 y 14 oriente. Posteriormente, ingresó en estado grave al Hospital de Talca.

    El otro sujeto atacado fue un chileno de 29 años. Según el subprefecto Rodrigo Burgos de la BH, las primeras diligencias investigativas permitieron establecer que al rededor de las 22 horas la segunda víctima se desplazaba en una motocicleta. Al llegar a la intersección 31 oriente con 8 sur fue abordado por un individuo, que lo agredió con un arma cortante y le provocó diversas lesiones, para luego fugarse.

    El herido fue trasladado por autoridades al servicio de atención de urgencia SAR Carlos Trupp. Pese a las obras de reanimación, falleció por la gravedad de sus laceraciones.

    “Actualmente la BH de Talca continúa realizando diversas diligencias investigativas, con el objetivo de establecer la identidad del autor, establecer la dinámica de los hechos y determinar el móvil de este delito”, señaló Burgos.

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