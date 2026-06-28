Carabineros reporta cuatro personas fallecidas en carreteras y 160 siniestros viales durante fin de semana largo

Carabineros difundió durante esta mañana un balance respecto al comportamiento del tránsito de vehículos en el marco del fin de semana largo por el feriado del lunes 29 de junio.

Entre las 18.00 horas del viernes y las 23.59 horas del sábado, un total de 273.222 vehículos salieron de la Región Metropolitana.

La policía uniformada contabiliza 26.014 controles y fiscalizaciones y 7.049 exámenes practicados en carreteras.

De acuerdo al reporte, se han concretado 73 detenidos a nivel nacional durante el despliegue de la policía uniformada por el fin de semana largo y se han cursado 973 infracciones.

Se han reportado cuatro personas fallecidas y 160 siniestros de tránsito.