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    Política

    “Me cuesta contener la ira”: Kaiser arremete contra timonel de la UDI por rechazar indulto general a uniformados del 18-O

    El líder del PNL cuestionó la postura expresada por el presidente de la tienda gremialista, Guillermo Ramírez, quien planteó que las eventuales medidas de gracia deben evaluarse individualmente y no mediante un beneficio general.

    Por 
    Roberto Martínez
    Johannes Kaiser y Guillermo Ramírez

    Las declaraciones del presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, respecto a que los eventuales indultos a militares y carabineros condenados por delitos cometidos durante el estallido social deben analizarse caso a caso, abrieron un nuevo flanco dentro del oficialismo en torno al tema, escenario que fue objeto de críticas por parte del presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser.

    El excandidato presidencial manifestó su rechazo a esa postura y expresó su molestia frente al debate sobre la forma en que el gobierno debería abordar la situación de los uniformados condenados.

    Me cuesta contener la ira al leer esto. Es una vergüenza y solo una excusa para mantener a nuestros uniformados perseguidos y condenados”, sostuvo el exparlamentario.

    La opinión del dirigente libertario surge en medio de la discusión abierta sobre la posibilidad de conceder indultos a integrantes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros que cumplen condenas por perpetrar delitos durante las manifestaciones iniciadas el 18 de octubre de 2019.

    Al respecto, el Presidente José Antonio Kast ha manifestado públicamente su disposición a utilizar la facultad presidencial de indultar, mientras que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, aseguró que cualquier decisión se adoptará “conforme al mérito de los antecedentes” de cada caso.

    En paralelo, el Partido Nacional Libertario, con el respaldo del Partido Republicano, anunció la presentación de una iniciativa legislativa que busca otorgar un indulto general a todos los uniformados condenados por su participación en hechos ilícitos durante el denominado estallido social.

    “El análisis tiene que ser particular”

    Horas antes, en entrevista con Estado Nacional de TVN, el timonel de la UDI sostuvo que un indulto general no sería el mecanismo más adecuado y defendió que cada situación sea evaluada de manera particular.

    “Yo creo que el indulto debe ser particular, porque uno no se puede cerrar a la posibilidad de que efectivamente en algún minuto pudiese haber habido una situación que ameritaba un castigo. Ahora, si analizado cada uno de los indultos en particular, hay que indultarlos a todos, bienvenido sea, pero el análisis tiene que ser particular”, afirmó.

    Pese a esa diferencia respecto de la fórmula para abordar el tema, Ramírez valoró que el debate se haya instalado y descartó que ello genere tensiones dentro del oficialismo.

    Asimismo, rechazó que el Ejecutivo haya incumplido un compromiso de campaña en esta materia, argumentando que el gobierno recién superó sus primeros cien días de gestión y aún dispone de tiempo para avanzar en las promesas comprometidas.

    Consultado sobre la propuesta de un indulto general impulsada por el PNL y Republicanos, el líder gremialista señaló que la iniciativa será evaluada cuando ingrese formalmente al Congreso y sostuvo que, si esa alternativa termina siendo la única vía para beneficiar a uniformados que permanecen presos, será un escenario que deberá ponderarse durante la discusión legislativa.

    Más sobre:IndultoCondenadosJohannes KaiserGuillermo RamírezMilitaresCarabinerosEstallido socialOficialismoUDIPNLPolítica

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