El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró este domingo que las tropas rusas prácticamente han tomado la ciudad ucraniana de Limán y se acercan al bastión de Sloviansk, ambos en la región de Donetsk.

“Krasni Limán es uno de los mayores patios de maniobra de la antigua Unión Soviética y un centro logístico vital. Solo quedan 149 edificios por liberar de un total de 11.000″, declaró el mandatario en una entrevista con Pável Zarubin.

En esta, el jefe de Estado europeo además calificó a Limán como uno de los nudos ferroviarios más importantes y el centro órganico más relevante de la región, y detalló que la ofensiva hacia Sloviansk avanza a buen ritmo, quedando entre ocho y nueve kilómetros para llegar.

A lo que agregó: “Las Fuerzas Armadas rusas ya controlan el 96 por ciento del territorio de Konstantinovka”, la ciudad ucraniana industrial.

“ El objetivo de las tropas rusas en las direcciones de Sumy y Vovchansk es crear una zona de seguridad a lo largo de nuestras fronteras . Este objetivo se estableció tras la invasión de la región de Kursk por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas y los continuos ataques contra nuestras zonas fronterizas”, detalló en la entrevista desde el Kremlin.

El presidente ruso Vladimir Putin durante la entrevista con el periodista Pável Zarubin. Captura de pantalla.

En la conversación con el periodista de la agencia de noticias Vesti, Putin también reconoció que Moscú ha recibido propuestas de Kiev para limitar la acción militar a nuevas regiones y suspender los ataques mutuos en el interior del territorio de su país.

“Si aceptamos esto, las Fuerzas Armadas ucranianas podrán retirar sus tropas de las regiones de Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Kharkiv y Sumy, así como de ciertos tramos de la frontera estatal, y redesplegarlas en las cuatro regiones mencionadas”, apuntó.

Complementó que “dada la catastrófica escasez de personal, las Fuerzas Armadas ucranianas aparentemente creen que esto podría ser su salvación. Pero salvar al régimen de Kiev no forma parte de nuestros planes”.

El mandatario se refirió a las negociaciones para alcanzar la paz con Ucrania, afirmando que espera la visita de los mediadores estadounidenses a la capital rusa, una vez que Estados Unidos alcance un acuerdo con Irán sobre el conflicto en Medio Oriente.

“Esperamos que, una vez concluidos todos los acontecimientos y superada la fase activa en la vía iraní, lleguen los representantes de la administración estadounidense con quienes ya nos hemos reunido repetidamente en Moscú” , le declaró el líder ruso a Zarubin.

Momento en que detalló que “estamos dispuestos a continuar las negociaciones y a discutir todos los detalles”, luego de que el periodista le consultara sobre el estado de las relaciones con Washington tras la cumbre del G7 en Francia, donde Donald Trump afirmó que Rusia debería “llegar a un acuerdo con Ucrania”.