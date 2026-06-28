Timonel UDI Guillermo Ramírez rechaza idea de indulto general por el 18-0 y dice que análisis debe ser caso a caso

El diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, manifestó su desacuerdo con la idea de un indulto general a miembros de la Fuerzas Armadas y Carabineros que hayan sido condenados por hechos vinculados a acciones de control de orden público en las protestas realizadas a partir del 18 de octubre de 2019.

El Presidente José Antonio Kast ha explicitado su intención de hacer uso de la facultad y su ministro de Justicia, Fernando Rabat ha garantizado que “toda decisión de indulto se va a adoptar conforme al mérito de los antecedentes”.

Desde el Partido Nacional Libertario y con apoyo del Partido Republicano, en tanto, se anunció una propuesta legislativa para liberar a todos los uniformados condenados por hechos del llamado estallido social.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, este domingo, Ramírez señaló que el análisis debe ser caso a caso.

“Yo creo que el indulto debe ser particular, porque uno no se puede cerrar a la posibilidad de que efectivamente en algún minuto pudiese haber habido una situación que ameritaba un castigo. Ahora, si analizado cada uno de los indultos en particular, hay que indultarlos a todos, bienvenido sea, pero el análisis tiene que ser particular “, planteó el diputado y líder gremialista.

El presidente de la UDI descartó sentir incomodidad con este debate.

“Creo que el tema de los indultos tiene que ser discutido, es un tema que a nosotros nos importa, puede no ser la forma un indulto general, pero el hecho de que pongan la discusión sobre la mesa, a mí me parece valioso y por lo tanto no me incomoda nada, absolutamente nada”, afirmó.

Asimismo, Ramírez rechazó que se considere que el Presidente Kast no ha cumplido un compromiso de campaña.

“Yo creo que es muy temprano para decir que el Presidente no ha cumplido un compromiso. Acabamos de terminar los primeros 100 días de gobierno, como se ha visto, hemos tenido urgencias importantes, en 100 días el gobierno tiene que acomodarse, las personas que llegan a sus cargos tienen que empezar a ejercerlo, hemos tenido problemas como las bencinas, hemos tenido que presentar proyectos de ley muy difíciles en el Congreso, como el proyecto de ley de reconstrucción, uno no puede pretender que el gobierno cumpla todos sus compromisos los 100 primeros días. Y por lo tanto, yo creo que, si es que hay algo pendiente, el gobierno todavía está muy a tiempo de poder cumplir", sostuvo.

Respecto a la propuesta de indulto general, Ramírez dijo que se discutirá si se presenta.

“A veces uno tiene que elegir entre un escenario no deseado y un escenario muy no deseado. Si tú me preguntaras a mí, frente a la alternativa de que muchos de ellos, que en mi opinión están injustamente presos, ninguno salga, bueno, vamos a tener que poner las cosas en la balanza y eso se estudia cuando se presenta el proyecto de ley”, comentó.