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    Líbano eleva a casi 4.250 los muertos y 12.200 los heridos por ataques de Israel desde marzo

    El Ministerio de Salud libanés confirmó las cifras y detalló que estas incluyen a 135 profesionales sanitarios entre los fallecidos.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Ataques israelíes contra el sur de Líbano. Foto: Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay - Archivo.

    Las autoridades libanesas elevaron este domingo a cerca de 4.250 los muertos y 12.200 los heridos por ataques de Israel contra su territorio desde el 2 de marzo, jornada en que el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá retomaron sus combates, pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril.

    Concretamente, el Ministerio de Salud de Líbano confirmó el fallecimiento de 4.247 personas, incluidos 135 profesionales sanitarios, y 12.195 lesionados a causa de los bombardeos, en un balance difundido por la agencia de noticias estatal NNA.

    Las cifras se dieron a conocer mientras continúan los combates entre Israel y Hezbolá, y los ataques aéreos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en varias zonas del territorio libanés no dan señales de cesar.

    Es así como la misma cartera de Salud informó hoy que una bomba sónica lanzada por las FDI contra la ciudad de Burj Qalawiya, en el distrito de Bint Jbeil, al sur del país, hirió a dos ciudadanos.

    Durante esta jornada además, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, pidió a Estados Unidos que presionara a Israel para que detuviera sus ataques contra Líbano y aplicara plenamente el preacuerdo alcanzado entre Teherán y Washington a mediados de junio.

    Araqchi también hizo hincapié en que la plena aplicación del Memorando de Entendimiento, incluidas sus disposiciones relativas a Líbano, es esencial para reducir las tensiones y restablecer la estabilidad en Medio Oriente.

    Más sobre:LíbanoIsraelMuertosHeridosMinisterio de SaludMundo

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