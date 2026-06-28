“Peaje a luca” y fiscalizaciones: el plan de contingencia para el retorno vehicular a la RM tras fin de semana largo

“Peaje a luca”: el plan de contingencia del MTT y el MOP para el retorno a la Región Metropolitana

Para este fin de semana largo, marcado por el feriado de San Pedro y San Pablo durante el lunes 29 de junio, se pronosticó la salida de 403.786 vehículos de la capital, además de más de 900 mil personas viajando en buses interurbanos.

El Plan de Contingencia vial Ministerio de Transportes (MTT) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), encabezados por Louis de Grange, incluye 30 patrullas o móviles, 30 grúas livianas y pesadas y 12 ambulancias .

“Se ha reforzado el despliegue de Carabineros y de las concesionarias del país. El primer llamado es a planificar los viajes, conducir con extremada precaución y privilegiar los horarios con menos tránsito”, afirmó el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda. Este último además recalcó que habrá muchos desplazamientos tomando en cuenta las vacaciones de invierno de los escolares.

El diseño para abarcar el fin de semana largo contempla fiscalizaciones a las condiciones técnicas de buses interurbanos en terminales de todo el país. Asimismo, considera controles de velocidad en carreteras y revisiones del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil.

“Peaje a luca”

Para prevenir aglomeraciones en la vía, se introdujeron medidas de contingencia para vehículos livianos, como los incentivos de rebaja tarifaria en los peajes para los pasados viernes, sábado y este próximo 29 de junio.

La medida que ubica el valor del peaje a 1.000 pesos volverá a estar vigente entre las 07:00 y las 12:00 horas en las rutas 68, 5 Sur y 5 Norte para el retorno durante el lunes.

Asimismo, los pasados 26, 27 y este 29 de junio se habilitó un descuento del 50% en los peajes de las rutas 68 y 5 Norte para camiones, entre las 0:00 y las 07:00. De todas formas, para facilitar el tránsito de vehículos livianos en horarios de mayor flujo, se les aplicarán restricciones en las rutas 68, 5 Norte y 5 Sur, entre las 12:00 y las 19:00 horas.

Horarios de congestión

El MOP pronostica el peak de tráfico para este lunes entre las 16:00 y las 22:00 horas .

Desde la página web de la cartera, reiteraron el llamado a la responsabilidad al manejar. “En Chile fallecen en promedio cuatro personas diarias en siniestros de tránsito, una cifra que los ministerios y Carabineros buscan reducir drásticamente a través de la prevención, la planificación y el cumplimiento de las normas", afirmaron.

Flujo de vehículos y accidentes

Tomando en cuenta viernes y sábado, ya salieron de la RM 273.222 vehículos, de acuerdo con la cartera de Obras Públicas, equivalentes a un 3% más de lo proyectado (265.546).

En las rutas concesionadas se registraron un total de 50 accidentes, 34 lesionados y ningún fallecido entre ambos días.