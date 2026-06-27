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    18 pasajeros quedan lesionados tras el volcamiento de su bus en la Ruta 5 Sur

    El vehículo interprovincial transportaba a 31 personas y se accidentó a la altura del kilómetro 107, en las cercanías del restaurante Juan y Medio. Carabineros llamó a extremar las precauciones ante el aumento de flujo vehicular en las rutas.

    Por 
    Sofía Álvarez
     
    Sebastián Escobar F.
    18 pasajeros quedan lesionados tras el volcamiento de su bus en la Ruta 5 Sur

    Un bus interprovincial volcó durante este sábado 27 de junio en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 107, en medio de la primera jornada del fin de semana largo.

    De acuerdo con los antecedentes preliminares, el vehículo impactó contra las barreras de contención y posteriormente se tumbó hacia un costado, en las cercanías del restaurante Juan y Medio.

    El bus transportaba a 31 personas, de las cuales 18 resultaron lesionadas con heridas de distinta gravedad. Los afectados fueron trasladados hasta los hospitales de Rengo y Rancagua.

    A raíz del accidente, personal de emergencia y Carabineros trabajó en el lugar, mientras se dispuso un corte parcial de la ruta.

    “En este momento se está procediendo con un corte parcial de la ruta y se hace un llamado a los automovilistas a tomar las precauciones y tomar rutas alternativas”, señaló el coronel Luis Rebolledo, de Carabineros.

    Balance por fin de semana largo

    El accidente se produjo en medio del aumento de desplazamientos por el fin de semana largo. Según informó el capitán Eduardo Oyarce Vena, de la Subcomisaría de Carreteras, durante la primera jornada se registró la salida de aproximadamente 142 mil vehículos desde las distintas rutas de la Región Metropolitana.

    La cifra representa cerca de 4 mil vehículos más que la proyección inicial, que estimaba la salida de 138 mil automóviles.

    En ese contexto, Carabineros reforzó sus servicios en rutas para realizar controles vehiculares y verificar el estado de los conductores.

    Según el balance institucional, se efectuaron alrededor de 3 mil controles preventivos de alcohol, que dejaron como resultado seis personas detenidas por conducir en estado de ebriedad y otras seis por hacerlo bajo la influencia del alcohol.

    Además, se realizaron 85 controles de narcotest a nivel nacional, procedimiento que derivó en la detención de 16 personas por conducir bajo los efectos de alguna droga.

    Desde Carabineros recordaron que durante las vacaciones de invierno de 2025 murieron alrededor de 66 personas en siniestros viales, por lo que reforzaron el llamado a mantener una conducción preventiva y atenta a las condiciones del tránsito.

    La institución advirtió que la principal causa de accidentes con fallecidos es el exceso de velocidad, seguida por la falta de atención a las condiciones del tránsito.

    Carabineros reiteró que durante este fin de semana largo mantendrá controles en distintas rutas del país, tanto para revisar las condiciones mecánicas de los vehículos como el estado físico de los conductores.

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    18 pasajeros quedan lesionados tras el volcamiento de su bus en la Ruta 5 Sur

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