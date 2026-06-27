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    Familia de niño muerto en encerrona en San Bernardo impulsa “Ley Alejandro” para endurecer sanciones

    Los cercanos del menor pidieron pena máxima para los responsables y plantearon revisar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. La propuesta busca que quienes participen en encerronas u otros delitos violentos cumplan condenas efectivas y sin beneficios.

    Por 
    Felipe Rivera
    Familia de menor de edad muerto en encerrona en San Bernardo anuncia impulso de “Ley Alejandro” DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La familia de Alejandro, el niño de 12 años que murió tras una encerrona en San Bernardo, pidió justicia y anunció que buscará impulsar una iniciativa denominada “Ley Alejandro”. Según explicaron, la propuesta apunta a que quienes participen en encerronas, delitos cometidos en grupo u otros hechos de violencia cumplan condenas efectivas y sin beneficios, independiente de su edad.

    El caso ocurrió durante la madrugada del martes 23 de junio, cuando el menor viajaba junto a su padre y su tía por el sector de Catemito. La familia fue interceptada por un grupo de sujetos que robó el vehículo. En medio del ataque, el niño quedó atrapado con el cinturón de seguridad y fue arrastrado por varios kilómetros.

    En un punto de prensa convocado por la propia familia, el padre de Alejandro agradeció a familiares, cercanos, personas anónimas y a quienes acompañaron el funeral del niño. “A toda persona anónima que nos entregó una palabra de aliento y a quienes salieron a la calle para acompañarnos en el último viaje de mi bebé”, señaló.

    La familia también agradeció a los medios de comunicación que, según indicaron, han tratado el caso “con muchísimo respeto”, y pidió ayuda para mantener visible la búsqueda de justicia. “Como familia hoy solo queremos justicia. Esperamos que los asesinos de nuestro hijo Alejandro reciban la pena máxima, la más alta que permita la ley”, sostuvo el padre.

    “Ninguna condena nos devolverá a nuestro bebé, pero creemos que quienes hicieron esto deben responder por el daño causado”, agregó.

    “Creemos que es necesario revisar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, porque hoy no entrega una respuesta justa frente a delitos de esta gravedad”, afirmó.

    La familia también pidió que el Estado entregue mayor apoyo a las víctimas y a sus cercanos. Entre las medidas planteadas, propusieron una pensión provisoria que permita a las familias afectadas enfrentar el proceso de duelo y reorganizar su vida laboral y social.

    Consultado por eventuales apoyos políticos para impulsar la propuesta, el padre explicó que la familia aún no ha tenido contactos formales, pero que desde ahora comenzará esa gestión. “La lucha comienza desde hoy”, dijo.

    Hasta ahora, la investigación suma cinco detenidos. El último corresponde a un hombre de 23 años, arrestado tras diligencias de Carabineros en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Occidente.

    Durante esta semana fueron formalizados otros cuatro imputados. Dos adolescentes de 17 años quedaron con internación provisoria, mientras que los dos adultos quedaron en prisión preventiva.

    Al cerrar su declaración, la familia pidió que la historia del niño no quede en el olvido.

    “Finalmente les pido que no se olviden de Alejandro. Que su historia sirva para generar cambios reales y para que ningún niño más pierda la vida por culpa de esta delincuencia”, concluyó.

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    Más sobre:AlejandroEncerronaSan BernardoNueva leyLey AlejandroHomicidioDelitosLey de Responsabilidad Penal Adolescente

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