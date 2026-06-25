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    Detienen a quinto sujeto implicado en encerrona en la que murió niño de 12 años en San Bernardo

    El delincuente de 23 años pasará a disposición del Ministerio Público en las próximas horas.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Santiago, 23 de junio de 2026. Menor de 12 anos fallece tras encerrona sufrida a su familia en sector Catemito en San Bernardo, al ser arrastrado varios kilomentros luego de intentar escapar y enredarse con el cinturon de seguridad Labocar pericia el vehiculo abandonado en Portales en la misma comuna Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Esta noche, Carabineros confirmó la detención del quinto delincuente implicado en el robo con homicidio que dejó como víctima a un niño de 12 años, en la comuna de San Bernardo, hecho ocurrido durante la madrugada del martes 23 de junio.

    De acuerdo con la información preliminar, el sujeto sería un hombre adulto, de 23 años, el que fue arrestado en las últimas horas y será puesto a disposición del Ministerio Público.

    Cabe señalar que las diligencias investigativas incluyeron el trabajo de la policía uniformada, en conjunto a la Fiscalía Metropolitana Occidente, las que concretaron distintas órdenes de entrada y registro para dar con el paradero del antisocial.

    “Tras diversas diligencias investigativas desarrolladas por un equipo multidisciplinario de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Occidente y en el marco del cumplimiento de órdenes de entrada y registro, fue detenido un sujeto de 23 años, implicado en el robo con homicidio registrado en la comuna de San Bernardo”, informó Carabineros mediante sus redes sociales.

    Durante este miércoles se concretó la formalización de los acusados detenidos previamente, los que fueron individualizados con las iniciales L.M.N.E., A.R.C.G., D.A.L.Z. y J.P.A.V.V.

    Los dos adolescentes de 17 años quedaron con la cautelar más alta, es decir, internación provisoria. Lo mismo pasó con los dos adultos, que quedaron en prisión preventiva.

    Más sobre:PolicialSan BernardoCarabinerosFiscalía Occidenteencerronaniño

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