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    Sabían que arrastraban a alguien y no pararon: Fiscalía relató actuar de imputados en encerrona en que murió niño en San Bernardo

    Los cuatro detenidos fueron formalizados por delitos de robo con intimidación, robo y robo con homicidio. A todas sus víctimas las intimidaron con cuchillos. Según el funcionario policial que abordaron, le gritaron: “Entrega la clave del teléfono o aquí mismo te matamos”. Los dos adolescentes de 17 años quedaron en internación provisional y los dos adultos en prisión preventiva. Hay un quinto implicado que aún no ha sido aprehendido.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Formalización imputados por encerrona en que murió niño de 12 años en San Bernardo. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Tras el amplio despliegue investigativo de carabineros y la Fiscalía Occidente, la jornada de este miércoles se concretó la formalización de cuatro sujetos detenidos por su eventual responsabilidad en la encerrona en que murió un niño de 12 años en la comuna de San Bernardo, la madrugada del martes 23 de junio.

    Se trata de los imputados de iniciales L.M.N.E, A.R.C.G., D.A.L.Z., y J.P.A.V.V, quienes junto a un quinto implicado que hasta ahora no ha sido detenido pero sí identificado, habrían perpetrado al menos tres ilícitos consecutivos: un robo con intimidación, un robo con lesiones y un robo con homicidio.

    De acuerdo con el relato de la fiscal regional Occidente (s), Paulina Díaz, y del fiscal a cargo de las pesquisas, Leonardo Tapia, el primer hecho que se le imputó a los cuatro detenido tuvo lugar a eso de las 12.30 horas, cuando de manera concertada y conscientes de la tarea que debía realizar cada uno de ellos, llegaron hasta un servicentro Shell de calle Eyzaguirre, donde abordaron a un conductor que en ese momento cargaba combustible a su vehículo Mitsubishi color blanco.

    Según manifestó el persecutor, intimidaron tanto al conductor como al funcionario que lo atendía. Para ello, exhibieron armas blancas tipo cuchillo y profirieron amenazas e insultos. Así, neutralizando cualquier tipo de resistencia, lograron que la víctima descendiera del automóvil, sustrayendo diversas especies de valor que portaba consigo, entre joyas y documentación personal. Igualmente, le sustrajeron al trabajador el dinero de la recaudación que mantenía en su poder, para luego darse a la fuga en el auto de la víctima.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Tras ello, se desplazaron por distintas calles de la comuna de San Bernardo, para llegar a eso de las 01.00 a la intersección de Avenida Portales con calle Vicente Pérez Rosales, por donde transitaba la persona que se convertiría en la tercera víctima de los imputados.

    Se trataba de un funcionario de Carabineros que se encontraba de franco, a quienes los detenidos abordaron siguiendo la misma lógica. Con armas blancas tipo cuchillos lo intimidaron y sustrajeron una mochila en cuyo interior mantenía su identificación profesional, diversas prendas de vestir y un teléfono celular.

    Como expusieron los persecutores, lo agredieron en el rostro y en el hombro derecho, mientras le gritaban: “Entrega la clave del teléfono o aquí mismo te matamos”. Se verificó que el funcionario policial quedó con una contusión facial y fractura de su clavícula derecha, mientras los imputados siguieron con su tour delictual.

    Tras ello vendría el hecho más violento de la noche y que ha generado total indignación.

    Los imputados mantuvieron su desplazamiento en el auto blanco robado, por Avenida Presidente Jorge Alessandri en dirección norte. Y a aproximadamente 40 metros de la intersección con Avenida El Barrancón, interrumpieron el tránsito a sus siguientes víctimas: una familia que regresaba de sus vacaciones en Argentina y que se dirigía a Puente Alto.

    Era el auto Peugeot 2008 rojo en que se trasladaba el niño de 12 años fallecido, su padre y su tía.

    Con los mismos cuchillos, los imputados y el quinto sujeto los intimidaron, amenazaron y agredieron, para así obligarlos a descender del vehículo.

    En dicho contexto, como relató la fiscal regional subrogante, mientras parte del grupo ejercía violencia directa sobre las víctimas, golpeándolos y reduciendo cualquier posibilidad de resistencia, el menor de edad no logró descender del vehículo, debido a la violencia desplegada. “Quedó sujeto al vehículo únicamente por el cinturón de seguridad, con la puerta abierta y parte de su cuerpo proyectado hacia el exterior”, expuso la persecutora.

    Pese a ello, el imputado de iniciales J.P.A.V.V, de 17 años, se montó en el asiento del conductor del vehículo rojo, para huir del lugar despojando a la familia del mismo. Todo, mientras el niño seguía atado al automóvil.

    El resto de los imputados se volvió a subir en el primer auto robado, el blanco, y también emprendieron la huida, efectuando labores de cobertura y vigilancia que les permitieran lograr su cometido, como se sostuvo en la audiencia.

    De acuerdo con lo señalado por los fiscales, los imputados sí se percataron de que el menor de edad seguía prendido al vehículo y que era arrastrado.

    “No obstante ello, y pese a advertir que el menor se encontraba colgando del vehículo en movimiento y expuesto a un riesgo cierto para su vida e integridad física, los imputados continuaron coordinadamente la ejecución del plan delictual, manteniendo la marcha de ambos vehículos y perseverando en la huida con el objeto de asegurar la consumación del robo y la impunidad de sus autores", sostuvo tajante la fiscal.

    No desplegaron, agregó, acción alguna destinada a detener la marcha, auxiliar a la víctima o evitar el resultado lesivo.

    “A consecuencia directa de estos hechos, la víctima A.F.A.J. falleció, estableciéndose como causa de muerte asfixia mecánica y múltiples lesiones traumáticas graves en diversas partes del cuerpo, compatibles con el arrastre al que fue sometido mientras permanecía sujeto al cinturón de seguridad del vehículo", especificó Díaz.

    Tras todo el actuar, complementaron los fiscales, los sujetos abandonaron ambos vehículos. Al interior del auto blanco se encontraron todas las especies que robaron al funcionario policial.

    Luego de la formalización, y por disposición del Juzgado de Garantía de San Bernardo, los dos adolescentes de 17 años quedaron en internación provisional y los dos adultos en prisión preventiva.

    Familia agradece gestiones

    Por medio de un comunicado, la familia del menor fallecido emitió un comunicado en que agradecieron el apoyo de las instituciones y la rápida detención de los presuntos responsables.

    “Como familia, confiamos en que la investigación permitirá establecer todas las responsabilidades correspondientes. Pedimos justicia para Alejandro, y esperamos que quienes resulten responsables sean juzgados y sancionados con las penas más altas que permita la ley”, indicaron.

    Manifestaron, de igual manera, que esperan se respete el duelo que están atravesando.

    “Hoy nuestro principal deseo es poder vivir este duelo con tranquilidad, acompañarnos como familia y preservar la memoria de Alejandro con el respeto que merece. Agradecemos nuevamente el apoyo recibido y esperamos que se permita a nuestra familia enfrentar este proceso con la privacidad y la dignidad que toda persona merece”, indicaron.

    Más sobre:Encerrona San BernardoEncerronaSan BernardoRobo con HomicidioFiscalía Occidente

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