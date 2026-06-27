Minvu adelanta detalles del nuevo tramo para viviendas de hasta 4.000 UF

La subsecretaria de Vivienda, Natalia Aguilar, recordó que el llamado vigente del subsidio DS1 Tramo 3, orientado a familias de clase media, cerrará el próximo 30 de junio.

En el marco de una actividad organizada por el Parquemet, la autoridad explicó que este beneficio permite postular a viviendas de hasta 2.200 UF. La postulación se realiza con Clave Única a través del sitio del Minvu.

Para acceder, las familias deben contar con una cuenta de ahorro para la vivienda con al menos 12 meses de antigüedad y un ahorro mínimo de 80 UF.

“Nosotros entregamos un subsidio de entre 250 y 400 UF. Ese es el subsidio que está hoy día con llamado abierto y que cierra el 30 de junio”, señaló Aguilar.

La subsecretaria también se refirió al nuevo tramo 4000, una política que el Ministerio de Vivienda busca implementar durante el segundo semestre y que ampliará el tope de valor de las viviendas hasta 4.000 UF.

Parquemet anuncia actividades para vacaciones de invierno y Gobierno refuerza atención por subsidios habitacionales. Imagen de sus redes sociales.

La nueva modalidad exigirá un ahorro de hasta 200 UF y entregará un subsidio de hasta 400 UF. La diferencia deberá complementarse con un crédito hipotecario u otras herramientas de financiamiento, como garantías estatales y subsidios a la tasa.

“Ha sido muy bien recibido por la ciudadanía. Es algo que se venía pidiendo hace mucho tiempo porque las viviendas han encarecido su precio y esto viene a responder las necesidades reales de la clase media”, afirmó Aguilar.

“Lo que estamos haciendo nosotros como Gobierno es ampliar esta política de Estado que antes era hasta un tope de 2.200 UF. Nosotros lo estamos ampliando hasta 4.000, porque entendemos que hoy día la realidad de la clase media requiere un monto mucho mayor”, explicó.

Aguilar agregó que la medida apunta a familias de clase media que muchas veces quedan fuera de los subsidios tradicionales, pero que tampoco cuentan con suficiente capacidad financiera para acceder a un crédito hipotecario sin apoyo estatal.