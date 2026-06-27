Parquemet anuncia actividades para vacaciones de invierno

El Parque Metropolitano de Santiago anunció una nueva agenda de actividades para los últimos días de vacaciones de invierno, con panoramas familiares en el cerro San Cristóbal y en la red de parques urbanos administrados por la institución en distintas comunas de la Región Metropolitana.

La información fue entregada este sábado desde el acceso de Pedro de Valdivia, en Providencia, por la directora subrogante del Parquemet, Marisol Torregrosa, junto a otras autoridades de Gobierno.

Según explicó Torregrosa, la primera semana de vacaciones tuvo una alta afluencia de público, con visitantes de la Región Metropolitana, de otras regiones y también extranjeros.

“Hemos tenido una primera semana muy exitosa, con muchas actividades, con muchos visitantes no solamente de la Región Metropolitana, sino que también de regiones y extranjeros”, señaló la directora subrogante del Parquemet.

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Entre los principales panoramas, la autoridad destacó que el Zoológico Nacional tendrá acceso gratuito, aunque con reserva previa a través del sitio parquemet.cl.

También continuará la Feria de la Naturaleza, instancia en la que participan emprendedores y organizaciones vinculadas a la conservación de fauna nativa y biodiversidad.

En el cerro San Cristóbal habrá ferias, actividades deportivas en la Plaza Centenario, actividades culturales en la Casa Anáhuac, caminatas, ciclismo y senderismo.

Torregrosa también destacó la red de 21 parques urbanos administrados por Parquemet en distintas comunas de la Región Metropolitana, donde se realizarán actividades deportivas, culturales, teatro, música y jornadas de educación ambiental.

A esas actividades se sumará el programa Naturaleza en tu Parque, con educadores del Bosque Santiago, quienes desarrollarán iniciativas de educación ambiental para las familias que visiten estos espacios durante la última semana de vacaciones.

Además, las autoridades informaron la instalación de un Civil Móvil en el parque, donde los visitantes podrán realizar trámites como la obtención de cédula de identidad y pasaporte.