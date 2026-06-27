La Fiscalía de Atacama obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva para un imputado que protagonizó una persecución policial durante la madrugada de este sábado en Diego de Almagro, luego de negarse a un control vehicular, conducir a alta velocidad y causar lesiones a funcionarios de Carabineros.

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal jefe de la comuna, Ariel Guzmán, el imputado huyó por distintas calles de la ciudad sin respetar señales de tránsito y alcanzando, en algunos tramos, velocidades cercanas a los 100 kilómetros por hora, poniendo en riesgo a la comunidad.

Según explicó el persecutor, durante la persecución el conductor intentó evadir reiteradamente a los funcionarios policiales y colisionó un carro de Carabineros que había sido dispuesto para impedir su escape, provocando daños en la patrulla.

Posteriormente, el imputado ingresó a su domicilio, donde fue detenido. En ese procedimiento, otras personas salieron del inmueble y un perro vinculado al detenido atacó a los funcionarios policiales, provocando lesiones a dos carabineros y daños en especies personales de uno de ellos.

Fiscalía obtiene prisión preventiva para conductor que dejó carabineros lesionados en Diego de Almagro. Imagen referencial. CARLOS ACUNA/ATON CHILE

La investigación estableció además que el conductor manejaba en estado de ebriedad, bajo la influencia de drogas y sin haber obtenido licencia de conducir.

Por estos antecedentes, la Fiscalía formalizó la investigación por los delitos de conducción en estado de ebriedad sin licencia, conducción bajo la influencia de sustancias sicotrópicas, conducción temeraria, lesiones a personal de Carabineros, daños calificados por la colisión al vehículo policial y daños por las especies personales de uno de los funcionarios.

“El imputado huyó nuevamente del lugar e ingresó a su domicilio, lugar en que Carabineros concretó su detención, no sin antes ser atacados por el involucrado y un perro que salió de su propiedad”, explicó el fiscal Ariel Guzmán, quien agregó que los exámenes practicados al detenido confirmaron que conducía bajo los efectos del alcohol y de drogas.

Considerando la gravedad de los hechos, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, argumentando que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó el ingreso del imputado al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó, donde permanecerá mientras continúan las diligencias de la investigación.