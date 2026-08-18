Venta global de bonos soberanos empuja las tasas a máximos de varias décadas

Una ola de ventas de bonos soberanos se apodera de los mercados globales este martes y eleva los costos de endeudamiento a máximos de varias décadas, en momentos en que se desvanecen las expectativas de un fin de las hostilidades en Medio Oriente.

El retorno de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años subía casi 3 puntos base hasta 5,335%, su mayor nivel desde 2002, mientras que el papel a 20 años tocaba un máximo desde 2006.

Los precios y los retornos de los bonos se mueven en direcciones opuestas, y un punto base equivale a 0,01%.

La presión también alcanza a la deuda emitida por gobiernos fuera de Estados Unidos, con retornos que llegan o se acercan a máximos de varias décadas en distintos mercados.

El bono alemán a 10 años se transaba en su nivel más alto en 15 años y su equivalente francés alcanzaba su mayor retorno desde 2008, según consignó CNBC.

En Japón, el papel a 10 años subía a 2,941%, por sobre el máximo de 40 años registrado durante la primavera boreal. Los retornos también se disparan a lo largo de la curva en los bonos soberanos británicos, italianos, suizos y canadienses.

El movimiento se produce después de que expirara sin avances la ventana para alcanzar un nuevo acuerdo entre Estados Unidos e Irán, lo que reactivó las inquietudes por presiones inflacionarias.

El lunes, el Presidente estadounidense, Donald Trump, descartó extender el cese al fuego entre Washington y Teherán, mientras Irán emitió nuevas amenazas de escalada militar. Ambas partes han rechazado continuar las conversaciones de paz.

Durante la noche, un buque de carga fue impactado por un proyectil mientras cruzaba el Estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio global y uno de los puntos centrales de la negociación.

El cierre efectivo del estrecho a lo largo de casi seis meses de guerra ha encarecido la energía y otras materias primas críticas. Este martes el petróleo extiende su rally, con los futuros del Brent, referencia global, operando por sobre los US$ 90 por barril.