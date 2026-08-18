Kast releva el papel de la prensa y advierte sobre el daño de los “trolls” en redes sociales

Hasta la comuna de Vitacura llegó el Presidente José Antonio Kast este martes para participar de la ceremonia de traspaso de mando de la Federación de Medios de Comunicación Social.

Por cerca de 20 minutos se dirigió a los presentes -la prensa- y expresó lo que para su gobierno significa el rol de los medios de comunicación en nuestro país.

“Son 25 años ya desde que se publicó una ley. Uno diría, ¿hará falta una ley? Sí, hace falta muchas veces una ley para dar garantías de que un marco legal garantice la libre expresión, la libertad de prensa. ¿Y cómo entiende nuestro gobierno la libertad de prensa? Igual que ustedes”, partió señalando el mandatario esbozando una leve sonrisa.

“Nosotros tenemos un compromiso, yo tengo un compromiso irrestricto con la libertad de expresión, con el ejercicio libre del periodismo, porque la democracia sin prensa libre no es democracia”, continuó.

“Mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha comentado, sobre todo en distintas columnas, de que uno o yo podría ser el representante de un gobierno iliberal. Y creo que es un buen momento para también ir aclarando ciertas cosas. Y uno podría decir, bueno, ¿en algún momento quien habla no ha respetado los resultados electorales, lo que ha dicho la ciudadanía en un ejercicio democrático? No. La mía fue la tercera, la tercera fue la vencida. Y en la que me tocó llegar segundo, fui el primero en llamar al presidente al encargado, al presidente de la República, para decir que nos encontráramos y que le ofrecía toda la ayuda dentro que él estimara necesario", añadió.

Dicho eso, planteó: “¿Alguna vez alguien podría decir que hemos abusado, que ha abusado de alguna facultad para socavar el régimen democrático? No. ¿Acaso es censurado algún medio de comunicación diciendo este medio de comunicación no puede entrar? No, en la medida que sea acreditado (...) lo importante son los hechos".

“Nuestro gobierno nunca será un obstáculo para los medios de comunicación, sino un garante para su libre desarrollo. Escrutar el poder es parte de la función del periodismo y al menos en nuestra administración ustedes encontrarán siempre la voluntad de responder, de enfrentar las preguntas y críticas de los medios, por más incómodas estas puedan ser”, aseguró.

Ya casi al finalizar, subrayó: “Es importante que tanto los medios de comunicación, los ciudadanos y el gobierno interactúen adecuadamente y rechacemos cualquier intento de violencia digital o amedrentamiento. Por eso condeno y he condenado siempre y sin matices el amedrentamiento o el hostigamiento digital bajo forma de funas contra quienes ejercen el oficio del periodismo en los medios de comunicación y también en la política. No es la manera y es casi instantáneo”.

En esa línea, acotó: “Uno dice algo y aparecen los famosos trolls. Para uno y otro lado los condeno, y lo hice durante la campaña. En cualquier actividad pública le digo, miren, si alguien de aquí utiliza mal una herramienta digital vamos a perder más votos de los que ustedes piensan que van a ganar porque algunos se creen muy valientes en las redes sociales y usan vocabulario, estilo, que al final termina haciendo más daño que bien”.

“Cuando uno está en un cargo de responsabilidad y ve que algunos tratan de interpretar lo que uno quiere decir de mala manera, hacen más daño del que se imagina”, cerró el Presidente.