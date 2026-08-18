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    Presidenta del Colmed por reforma de seguridad y restricción de prestaciones: “Va contra el enfoque sanitario históricamente de este país”

    Anamaría Arriagada fue muy crítica en señalar que la salud no podía ser un elemento que se deba restringir, señalando que las personas "no tenemos que ganarnos el derecho a la salud ni se nos puede quitar porque se nos castiga".

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    KARIN POZO/ATON CHILE

    La presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, abordó esta jornada la reforma de seguridad ingresada por el Presidente José Antonio Kast la tarde de ayer lunes, en la cual si bien se acotaron algunos artículos contenidos en el borrador que dio a conocer La Tercera, respecto de las restricciones -para condenados por delitos de crimen organizado y terrorismo- a prestaciones asociadas a derechos, se añadió que serán reguladas por una ley de quórum calificado.

    Respecto de este punto y la idea inicial del borrador, que consideraba restringir prestaciones de salud, Arriagada fue muy crítica en señalar que ésto no podía ser un elemento que se pueda considerar.

    “Es muy lamentable poner en una sola frase ‘restricción, salud, seguridad, pérdida’ como un castigo. Las personas no tenemos que ganarnos el derecho a la salud ni se nos puede quitar porque se nos castiga”, señaló tajante en entrevista con Radio Universidad de Chile.

    Eso, añadió, “es absolutamente aberrante, va contra un enfoque de derechos humanos, va contra el enfoque sanitario históricamente de este país y en cualquier lugar del mundo”.

    “Uno no puede ir por estancos, privilegiando a ciertas personas o no de prestaciones de salud básicas”, sostuvo. “En Chile todavía hay una tremenda inequidad, pero las cosas que hemos ganado en materia de salud pública se le ofrecen a todos, y eso por el bien de la comunidad, y también para preservar el derecho a la salud que es uno de los derechos más básicos que tiene una persona y que nunca es algo que uno debe merecer”.

    Ésto señaló, ya que muchas de estas prestaciones “si se las damos a uno y se las restringimos a otro, finalmente lo que creamos ahí son incluso bolsillos como de enfermedades que se van quedando pegadas y van aumentando”,

    “Por ejemplo, las cárceles por la mala ventilación, por el hacinamiento, por los problemas de nutrición que hay, son focos de tuberculosis, de enfermedades a la piel, y también a veces de enfermedades de transmisión sexual. Entonces obviamente las cárceles debieran ser todo lo contrario: un lugar donde nos deberíamos preocupar de la salud de esas personas, primero porque siguen siendo personas con dignidad y con derechos humanos y uno de ellos es el derecho a la salud, pero en segundo lugar, porque si no, ahí se produce incluso un foco de enfermedades que el mundo debiera propender a elimina”.

    Si todavía tenemos tuberculosis, añadió, es porque todavía tenemos personas débiles, hacinadas, y con hambre, “entonces yo creo que es tremendamente aberrante un proyecto de este tipo”.

    Yo le pediría a los legisladores que analicen con mucho mucho cuidado en qué evidencia se basa un tipo de normativa como esta, pero además que defiendan con absoluta seguridad lo que son los derechos humanos y el derecho a la salud, porque la salud de uno afecta a toda la comunidad alrededor”, advirtió.

    “Nosotros como médicos, y especialmente desde el Colegio Médico, vamos a defender siempre el derecho a la salud, no como un beneficio ni como algo que se gana o que se le puede quitar a alguien bajo ninguna condición”.

    Más sobre:NacionalSaludColmedReforma de seguridad

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