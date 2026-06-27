Presidente de republicanos presenta proyecto para extender la legítima defensa privilegiada a víctimas de encerronas

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, ingresó un proyecto de ley que busca extender la legítima defensa privilegiada a conductores y pasajeros que sean víctimas de delitos mientras estén al interior de sus vehículos.

La iniciativa apunta especialmente a casos como encerronas, portonazos o robos con intimidación. En concreto, propone que se presuma que la víctima actuó de manera racional cuando utilice el automóvil para escapar o defenderse de una agresión, incluso si producto de esa maniobra el atacante resulta lesionado o fallece.

El proyecto mantiene, además, la posibilidad de que el Ministerio Público desvirtúe esa presunción si existen antecedentes que indiquen un eventual abuso.

Squella apuntó que “con este proyecto lo que buscamos es terminar con una situación injusta, que en parte gráfica cómo nuestro sistema penal descuida la prioridad que debe tener siempre en las víctimas y no en los delincuentes, como ha ocurrido durante los últimos años”.

“Lo que proponemos es invertir la carga de la prueba en uno de los requisitos para que proceda a la legítima defensa. Hoy un conductor que acelera para escapar de un portonazo puede terminar formalizado. Este proyecto termina con esa injusticia, quien actúa en defensa propia dentro de su vehículo no debería ser tratado como imputado”, afirmó Squella.

Es así que el proyecto incorpora un nuevo artículo al Código Penal para establecer una presunción legal de racionalidad cuando la víctima se encuentre al interior de un vehículo , sea objeto de una intimidación y utilice el automóvil con el propósito de escapar o repeler la agresión.

Adicionalmente, modifica el Código Procesal Penal para exigir que la Fiscalía fundamente especialmente cualquier decisión de formalizar una investigación en estos casos.

El timonel de republicanos señaló que la propuesta sigue la misma lógica que hoy protege a quienes se defienden al interior de sus hogares.

“Lo que proponemos es simple, extender al vehículo la misma lógica que ya rige para quien se defiende en su casa. Si un delincuente te intimida en un semáforo y aceleras para escapar, la ley debe presumir que actuaste racionalmente, no perseguirte penalmente.”

La iniciativa sostiene que el interior de un vehículo constituye un espacio de especial vulnerabilidad frente a delitos como portonazos y robos con intimidación, por lo que busca “otorgar mayor certeza jurídica a las víctimas, evitar su criminalización y fortalecer el derecho a la legítima defensa sin eliminar el control judicial ni las facultades del Ministerio Público para acreditar eventuales abusos”.