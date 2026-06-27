En la Biblioteca Pública Marta Ugarte de Quinta Normal se realizó este sábado la jornada inaugural de la “Red Metropolitana de Mujeres Progresistas”, instancia que reunió a dirigentas y representantes de partidos de oposición con el fin de coordinarse políticamente frente al actual escenario legislativo.

La actividad contó con la participación de mujeres de la Democracia Cristiana (DC), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Socialista (PS), el Partido Liberal (PL), el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC).

La senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, destacó que la red busca articular a mujeres de distintos sectores para enfrentar “los desafíos que impone el momento político”. Es así que la senadora defendió el rol de lo público y afirmó que el Estado “no puede desaparecer ni achicarse”.

Es así que la timonel del PS sostuvo que el bloque progresista tiene “muy claras sus ideas y qué es lo que tenemos que defender, y vamos a persistir en eso. No por tozudez, sino porque sabemos que los avances que se han conquistado en Chile en materia de trabajadores nos pone en una situación de estar siempre en unidad, buscando lo mejor para los chilenos y chilenas”.

En concreto, Vodanovic destacó la defensa de derechos laborales y sociales en materias como la indemnización por años de servicio, sala cuna universal, gratuidad, pensiones básicas, Pensión Garantizada Universal (PGU) y vivienda pública.

“Todos esos derechos no solo requieren ser mantenidos, sino también revisados en el sentido de poder ampliarlos y de que sean muchas más las personas beneficiarias”, apuntó Vodanovic en la instancia.

Mujeres del progresismo definen lineamientos para enfrentar agenda legislativa y defender derechos sociales Andres Perez

En esa misma línea, la senadora comunista, Claudia Pascual, sostuvo que la convocatoria del progresismo busca “seguir generando redes” entre mujeres de su bloque político con el fin de defender las conquistas alcanzadas en materia de derechos sociales.

Es así que Pascual advirtió que la oposición observa con preocupación proyectos del Ejecutivo que, a su juicio, apuntan a “achicar el Estado” y “debilitar” políticas públicas en áreas como educación, vivienda, salud, pensiones y cuidados.

Pascual sostuvo que desde la oposición han hecho “el llamado al gobierno a dialogar en distintas materias con respecto a una agenda amplia en términos legislativos (...) y sentimos que el gobierno efectivamente hace el acto de escuchar más no de modificar sus planteamientos y eso no es precisamente un diálogo”, cuestiónó la senadora comunista.