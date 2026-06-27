Alessandri tras llamado de Kast a la unidad: “La lealtad de la UDI no es con el Presidente, es con Chile”

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, abordó el llamado a la unidad realizado por el Presidente José Antonio Kast durante el Consejo Social de la UDI, en medio de las tensiones que han marcado a la coalición oficialista durante los últimos días.

Consultado tras la actividad, Alessandri sostuvo que el mensaje del Mandatario debe ser recogido por todos los partidos y autoridades que dan sustento al Gobierno.

“Chile sale de sus problemas si estamos todos unidos, especialmente los que le damos sustento al Gobierno”, afirmó.

En ese sentido, el diputado valoró que Kast agradeciera públicamente a la UDI y a su presidente, Guillermo Ramírez, por la lealtad que el partido ha mantenido durante los primeros meses de la administración.

Alessandri tras llamado de Kast a la unidad: “La lealtad de la UDI no es con el Presidente, es con Chile” MARIO TELLEZ

Sin embargo, Alessandri precisó que dicha lealtad no debe entenderse como un respaldo personal al Mandatario, sino como un compromiso con el país.

“Agradeció a la UDI directamente, y al presidente Guillermo Ramírez, por la lealtad de la UDI, que no es una lealtad con el Presidente Kast , es una lealtad con Chile y sus problemas ”, señaló.

El presidente de la Cámara agregó que, en ese contexto, insistir en las diferencias internas del sector puede resultar perjudicial, mientras que poner el foco en los puntos comunes permitiría avanzar en la agenda del Gobierno.

“Buscar lo que nos divide va a ser siempre negativo; buscar lo que nos une va a ser siempre positivo”, sostuvo.

Alessandri tras llamado de Kast a la unidad: “La lealtad de la UDI no es con el Presidente, es con Chile” MARIO TELLEZ

Alessandri afirmó que el llamado de Kast apunta tanto a parlamentarios como a líderes políticos y ministros, aludiendo a que todas las autoridades que ocupan cargos públicos deben actuar con un mismo objetivo.

“Yo les diría a los ministros: en vez de estar pensando de qué vírgenes es devoto cada ministro, yo los llamaría a todos a reconocer que somos devotos de la República de Chile”, planteó.

Finalmente, el diputado sostuvo que ese debe ser “el único norte” de quienes trabajan en el ámbito público.