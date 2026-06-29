Presidente del Parlamento libanés afirma que el acuerdo para alcanzar la paz con Israel “no se llevará a cabo ni se implementará”

El presidente del Parlamento de Líbano y líder histórico del Movimiento Amal, Nabih Berri. Foto: Europa Press/Contacto/Marwan Naamani - Archivo.

El presidente del Parlamento de Líbano, Nabih Berri, volvió a criticar este domingo el acuerdo marco alcanzado el viernes por Líbano e Israel, asegurando que este compromiso para alcanzar la paz “no se llevará a cabo ni se implementará en su forma actual”.

En un comunicado difundido por el partido que lidera, el Movimiento Amal, Barri además afirmó que los ministros de colectividad “participarán en las sesiones del gabinete donde se presente el acuerdo y expresarán su postura (contraria) desde dentro de las instituciones”.

De la misma forma, subrayó que la “oposición a este acuerdo se manifestará dentro de los marcos constitucional, político y nacional”, una posición que justificó argumentando que “el aspecto más peligroso del pacto es que podría allanar el camino a la discordia y la división entre el pueblo libanés, favoreciendo así la ocupación israelí”.

“ El acuerdo firmado en Washington es un conjunto de imposiciones, no un acuerdo que salvaguarde los derechos de Líbano . Este acuerdo es diez veces peor que el del 17 de mayo de 1983”, argumentó en alusión al fracasado convenio que fue aprobado por el Parlamento libanés tras la invasión israelí a Líbano en 1982, pacto que generó una firme oposición desde facciones musulmanas e izquierdistas, así como de la Siria baazista.

De hecho, esas presiones jugaron un papel clave en que el entonces presidente libanés, el católico maronita Amine Gemayel, no llegara a promulgar plenamente el trato y, de hecho, terminase por derogarlo y anularlo en marzo de 1984.

Líbano e Israel firman en EEUU un acuerdo marco para sentar las bases de una "paz y seguridad duraderas".

En tal sentido, la mención de Berri al convenio previo podría responder en parte a la defensa que el hijo del citado exmandatario, el líder del democristiano Partido de las Falanges Libanesas, Sami Gemayel, hizo de este.

Gemayel señaló este fin de semana que con el actual acuerdo marco “Líbano sale victorioso”, al consagrar “el fin de la guerra” y “la retirada completa de Israel del territorio libanés”, entre otras premisas.

En contraposición, Berri reivindicó que “debe darse prioridad a la retirada completa de Israel del territorio libanés ocupado, al cese de su agresión, a la liberación de los prisioneros y al retorno de los residentes a sus aldeas, antes de cualquier otra negociación”.

“ Condicionar la retirada israelí a exigencias políticas y de seguridad solo prolonga la ocupación y no ofrece garantías al Líbano . No nos dejaremos arrastrar a protestas callejeras ni a reacciones que puedan ser explotadas para sumir al país en el caos y la violencia interna”, remarcó.

El presidente del Parlamento reafirmó así su posición tras catalogar este sábado el mencionado trato como detonador de “discordia” en Líbano, empleando el término “fitna” que, en un contexto islámico, se refiere a momentos de gran agitación interna, ante las protestas ocurridas en la capital del país.

El líder histórico del Movimiento Amal es muy próximo al partido-milicia chií Hezbolá, enemigo histórico de Israel que desde la guerra de Gaza mantiene fuertes combates contra el Ejército israelí y ha criticado desde el primer momento los acercamientos oficiales entre Beirut y Tel Aviv.