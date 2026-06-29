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    Persecución policial en San Bernardo termina con un detenido: habría intentado atropellar a carabinero con vehículo robado

    El automóvil había sido sustraído desde el estacionamiento del Mall Arauco Maipú y fue ubicado gracias al sistema GPS activado por la víctima. El antisocial enfrentaría cargos por receptación y homicidio frustrado de un funcionario policial.

    Por 
    Roberto Martínez
    Imagen referencial

    Una persecución policial que se extendió por distintas comunas de la Región Metropolitana culminó la tarde de este domingo con la detención de un hombre de 23 años, de nacionalidad chilena, quien fue sorprendido conduciendo un vehículo con encargo vigente por robo y que, durante el procedimiento, habría intentado atropellar a un carabinero para evitar su captura.

    El operativo se originó luego de que la propietaria de un automóvil Citroën C-Elysée denunciara el robo de su vehículo desde el estacionamiento del Mall Arauco Maipú.

    Según los antecedentes, la víctima dejó estacionado el automóvil alrededor de las 16.20 horas y, al regresar poco más de 30 minutos después, constató que había sido sustraído.

    Tras presentar la denuncia, activó el sistema de posicionamiento GPS del vehículo, información que permitió a Carabineros iniciar la búsqueda.

    Cerca de las 17.50 horas, personal de la 62ª Comisaría de San Bernardo logró ubicar el automóvil, iniciando un seguimiento terrestre y aéreo controlado para concretar su recuperación.

    Durante la persecución se incorporaron otros dispositivos policiales, quienes intentaron interceptar al conductor en la intersección de avenida San José con calle Barros Arana. Sin embargo, de acuerdo con la versión policial, el imputado ignoró las instrucciones de detención y aceleró el vehículo directamente hacia uno de los funcionarios que participaba del operativo.

    Frente a esa situación, un carabinero hizo uso de su arma de servicio con el objetivo de neutralizar la amenaza.

    Pese a ello, el conductor continuó la huida durante varias cuadras hasta avenida Portales, donde finalmente fue alcanzado y detenido sin que se registraran personas lesionadas.

    Al respecto, el teniente coronel Sergio Rodríguez, de la Prefectura Maipo de Carabineros, explicó que el seguimiento se extendió por distintas comunas de la capital antes de concluir en San Bernardo.

    “Los delincuentes recorrieron varias comunas de Santiago, entre ellas La Granja, El Bosque, Puente Alto, siendo detenidos finalmente acá en la comuna”, señaló.

    Investigan eventual participación de un segundo involucrado

    Las diligencias permitieron establecer que en el robo del automóvil habrían participado al menos dos personas, por lo que Carabineros continúa desarrollando diversas pericias para determinar el recorrido realizado por el vehículo y el objetivo que perseguían los involucrados.

    “Las víctimas señalan que al menos habrían participado dos personas. Tenemos la detención de uno, pero lo que estamos indagando en estos momentos es el motivo del robo, ya que la persona que fue detenida se habría dirigido a distintos domicilios. Entonces estamos con los equipos especializados de Carabineros tratando de dilucidar cuál era el objetivo final, si era tal vez ir a buscar más delincuentes para poder continuar con sus delitos como actúan estas personas constantemente”, sostuvo Rodríguez.

    El oficial agregó que, si bien el detenido no mantiene antecedentes penales, sí figura como sujeto de interés investigativo en causas por delitos de características similares ocurridos en San Bernardo y el sector de Puente Alto.

    Vehículo presentaba daños e inhibidores de señal

    Tras la captura, Carabineros recuperó el automóvil robado, el cual presentaba diversos daños producto de la persecución.

    Según explicó el teniente coronel, el vehículo sufrió desperfectos luego de que el conductor impactara una solera al intentar atropellar al funcionario policial.

    “El vehículo quedó en ese estado porque la persona, al intentar atropellar al carabinero, golpea la llanta delantera contra la solera y continúa su huida. Son aproximadamente diez cuadras las que continuó con el vehículo en malas condiciones y por eso termina con esas características”, indicó.

    Asimismo, informó que durante la revisión del automóvil se encontraron elementos habitualmente utilizados para cometer este tipo de delitos.

    “En los elementos que portaban ocupan inhibidores de señal, con lo cual pueden ingresar rápidamente al vehículo. La chapa del vehículo está reventada”, detalló.

    El detenido enfrentará cargos por los delitos de receptación de vehículo motorizado y homicidio frustrado de carabinero en acto de servicio. Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), mientras la Fiscalía define su control de detención y eventual formalización.

    Más sobre:PolicialSan BernardoPersecución policialCarabinerosRobo de vehículoAtropelloNacional

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