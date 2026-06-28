Mirosevic se baja de visita de Estado con Kast para votar contra acusación constitucional a Grau

El senador del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, decidió bajarse de la visita de Estado que realizará esta semana el Presidente José Antonio Kast a Paraguay y Uruguay, con el objetivo de participar en la votación de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.

El parlamentario había sido invitado a integrar la delegación que acompañará al Mandatario en la gira por ambos países latinoamericanos, junto a empresarios, académicos y legisladores de distintos sectores políticos.

“Recibí la invitación del Presidente para acompañarlo a la gira, la que acepté inicialmente, antes de saber que este martes se votaría la acusación constitucional contra el exministro Grau”, señaló Mirosevic.

Mirosevic se baja de visita de Estado con Kast para votar contra acusación constitucional a Grau. En la imagen, Nicolás Grau.

Sin embargo, el senador liberal explicó que decidió declinar su participación debido a la incertidumbre que existe en torno al resultado de la votación.

“Debí agradecer la invitación del Presidente, pero declinarla a última hora, producto de que hay incertidumbre sobre el resultado de la acusación constitucional y sería una tremenda injusticia que fuera aprobada, por lo que es mi responsabilidad estar ese día”, afirmó.

Con ello, Mirosevic confirmó que votará en contra del libelo acusador contra el exministro Nicolás Grau.

Su decisión ocurre en la antesala de la votación de la acusación constitucional, instancia en la que la oposición buscará actuar en bloque para rechazar la acción impulsada contra el exsecretario de Estado.