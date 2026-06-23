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    Exministro Grau tras aprobación de AC en su contra: “A pesar del resultado, estoy profundamente agradecido”

    El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, abordó la acusación constitucional en su contra, que fue aprobada durante esta jornada por 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    A pesar del resultado, la exautoridad agradeció “a todos quienes han participado en este proceso”, agregando que si bien era un escenario previsto, “el resultado ha sido más ajustado de lo que teníamos en consideración”.

    Además, destacó el apoyo que ha recibido desde Renovación Nacional, destacando que “hoy día han dejado de lado esas diferencias y han votado revisando el mérito de la acusación”.

    Así, recalcó que “me he sentido muy apoyado por todo el arco del progresismo (…) Eso no significa que estemos todos de acuerdo, sino que significa que hay un convencimiento transversal respecto a que esta acusación no tenía mérito”, expresó.

    Más sobre:ActualidadPolíticaAC contra GrauHaciendaNacional

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