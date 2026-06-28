SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Estudio revela cuántos años tardó el T. Rex en alcanzar su tamaño adulto de ocho toneladas

    La investigación se basó en el análisis de 17 especímenes de tiranosaurio, desde ejemplares jóvenes hasta adultos de gran tamaño. Los resultados sugieren que crecía de forma más lenta y constante de lo que se creía, según los autores.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Estudio revela cuántos años tardó el T. Rex en alcanzar su tamaño adulto de ocho toneladas. Foto: referencial.

    Un estudio publicado a mediados de junio en la revista Peer J concluyó que el Tyrannosaurus Rex tardaba unos 40 años en alcanzar su tamaño adulto de aproximadamente ocho toneladas.

    Durante décadas, los científicos han contado los anillos de crecimiento anuales que se encuentran en los huesos fosilizados de las patas de estos dinosaurios, para estimar su edad de muerte y la rapidez con la que alcanzaban la edad adulta.

    La profesora de anatomía y paleontología del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Oklahoma, la Dra. Holly Woodward, autora principal de la nueva investigación, declaró a través de un comunicado: “Las mejores estimaciones de estudios anteriores sugerían que el T. Rex solía dejar de crecer alrededor de los 25 años”.

    Su trabajo se presenta como el más completo de la historia sobre el tiempo de vida del T. Rex, afirman los autores.

    El estudio se basó en el análisis de 17 especímenes de tiranosaurio, desde ejemplares jóvenes hasta adultos de gran tamaño.

    Los investigadores utilizaron algoritmos estadísticos avanzados y examinaron cortes óseos bajo una luz especial, la cual reveló anillos de crecimiento ocultos que no se habían tenido en cuenta en estudios anteriores, según explican.

    En palabras de Woodward: “Este es el conjunto de datos más grande jamás recopilado para el T. Rex”.

    “El examen de los anillos de crecimiento conservados en los huesos fosilizados nos permitió reconstruir la historia de crecimiento de los animales año tras año”.

    Estudio revela cuántos años tardó el T. Rex en alcanzar su tamaño adulto de ocho toneladas. Foto: referencial.

    Cuántos años demoraba el T. Rex en alcanzar su tamaño adulto

    La investigación concluyó que el T. Rex tardaba alrededor de 40 años en alcanzar su tamaño adulto, lo que sugiere que crecía de forma más lenta y constante de lo que se creía, según los autores.

    El matemático y paleobiólogo de Intellectual Ventures, Nathan Myhrvold, quien dirigió el análisis estadístico, declaró: “Desarrollamos un nuevo enfoque estadístico que combina los registros de crecimiento de diferentes especímenes para estimar la trayectoria de crecimiento del T. Rex en todas las etapas de su vida con mayor detalle que cualquier estudio anterior”.

    “La curva de crecimiento compuesta ofrece una visión mucho más realista de cómo crecía el Tyrannosaurus y de la variabilidad de su tamaño”.

    Por su parte, el coautor del estudio y profesor e investigador principal de la Universidad Chapman en California, Jack Horner, planteó: “Una fase de crecimiento de cuatro décadas podría haber permitido a los tiranosaurios más jóvenes desempeñar diversos roles ecológicos en sus entornos”.

    “Ese podría ser uno de los factores que les permitió dominar el final del período Cretácico como depredadores alfa”.

    Aunque el T. Rex es la especie más conocida de este grupo de dinosaurios, estudios recientes sugieren que algunos especímenes previamente identificados como T. Rex podrían pertenecer a otras especies emparentadas.

    Estudio revela cuántos años tardó el T. Rex en alcanzar su tamaño adulto de ocho toneladas. Foto: referencial.

    Woodward explicó que, para esclarecer esta cuestión, su trabajo incluyó datos de 17 especímenes que forman parte del grupo de especies T. Rex, pero que podrían incluir otras especies o subespecies.

    “Un hallazgo importante del estudio es que las curvas de crecimiento de dos de los especímenes más famosos, conocidos por sus apodos ‘Jane’ y ‘Petey’, son estadísticamente incompatibles con las de los demás. Si bien los registros de crecimiento por sí solos no permiten determinar si se trataba de especies distintas, la evidencia sugiere esa interesante posibilidad, entre otras posibles explicaciones”.

    Durante su investigación, vieron que el uso de diferentes tipos de luz revelaba un nuevo tipo de anillo de crecimiento en los dinosaurios, lo que ayudó a resolver problemas de larga data relacionados con el crecimiento de algunos especímenes.

    Aquel punto podría ser importante para reevaluar el crecimiento de otros dinosaurios, afirmó Myhrvold.

    Bajo esta línea, Woodward sentenció: “Incluso después de más de un siglo de estudio, el T. Rex sigue sorprendiendo a los paleontólogos. Al combinar un muestreo ampliado, estadísticas innovadoras y un análisis óseo minucioso, el nuevo estudio ofrece una imagen más clara y precisa del T. Rex como animal vivo, que creció desde su etapa juvenil hasta convertirse en un gigante”.

    Lee también:

    Más sobre:CienciaDinosauriosT. RexTiranosaurio RexTyrannosaurus RexPaleontologíaDinosaurioFósilesLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Francia registra 1.000 muertes más de lo habitual por ola de calor

    Emundo Paz-Soldán: “El gobierno de Rodrigo Paz ganó por cansancio, pero no porque hubo un intento rápido por solucionar problemas”

    Accidente aéreo en el noreste de Francia provoca once muertes

    Alemania registra una de sus noches más calurosas en medio de histórica ola de calor

    Descubren una mariposa que casi no envejece: cómo su “secreto” podría prolongar la vida de los humanos

    Minsal “reafirma su compromiso con la solidaridad” y envía 30.000 dosis de vacunas a Venezuela

    Lo más leído

    1.
    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    2.
    Descubren una mariposa que casi no envejece: cómo su “secreto” podría prolongar la vida de los humanos

    Descubren una mariposa que casi no envejece: cómo su “secreto” podría prolongar la vida de los humanos

    3.
    El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación

    El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación

    4.
    Ozempic y los fármacos GLP-1 pueden reducir la impulsividad y comportamiento violento, según un estudio

    Ozempic y los fármacos GLP-1 pueden reducir la impulsividad y comportamiento violento, según un estudio

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Temblor hoy, domingo 28 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 28 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lo que tienes que saber: Domingo 28 de junio

    Lo que tienes que saber: Domingo 28 de junio

    Se esperan hasta -4°C: seis regiones enfrentarán bajas temperaturas este fin de semana largo

    Se esperan hasta -4°C: seis regiones enfrentarán bajas temperaturas este fin de semana largo

    Minsal “reafirma su compromiso con la solidaridad” y envía 30.000 dosis de vacunas a Venezuela
    Chile

    Minsal “reafirma su compromiso con la solidaridad” y envía 30.000 dosis de vacunas a Venezuela

    Una pistola y un arma blanca: lo que Carabineros encontró en un auto antes de detener a cinco sujetos en Malloco

    Temblor hoy, domingo 28 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Coexca-AASA: Los protagonistas de la fusión que concentra el mercado de la carne de cerdo
    Negocios

    Coexca-AASA: Los protagonistas de la fusión que concentra el mercado de la carne de cerdo

    Historias de Azul Azul en los cinco años de Sartor

    Los negocios de Asmar

    Descubren una mariposa que casi no envejece: cómo su “secreto” podría prolongar la vida de los humanos
    Tendencias

    Descubren una mariposa que casi no envejece: cómo su “secreto” podría prolongar la vida de los humanos

    Estudio revela cuántos años tardó el T. Rex en alcanzar su tamaño adulto de ocho toneladas

    El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio

    Escocia se queda sin técnico: Steve Clarke renuncia tras la eliminación en el Mundial
    El Deportivo

    Escocia se queda sin técnico: Steve Clarke renuncia tras la eliminación en el Mundial

    El mejor partido del Mundial: Austria y Argelia reparten puntos en la agonía y avanzan a dieciseisavos de final del Mundial

    Argentina vence cómodamente a Jordania y Messi sigue acrecentando su historia goleadora en Mundiales

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable
    Tecnología

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Reseña de libros: de Benjamin Markovits a Omar Jayam
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Benjamin Markovits a Omar Jayam

    La resurrección de las batallas de freestyle entre rimas, plazas y nueva sangre

    Un veterano de tres guerras: Guillermo Parvex y la historia olvidada que revivió gracias a un cuaderno borroso

    Francia registra 1.000 muertes más de lo habitual por ola de calor
    Mundo

    Francia registra 1.000 muertes más de lo habitual por ola de calor

    Emundo Paz-Soldán: “El gobierno de Rodrigo Paz ganó por cansancio, pero no porque hubo un intento rápido por solucionar problemas”

    Accidente aéreo en el noreste de Francia provoca once muertes

    Cosiendo en comunidad
    Paula

    Cosiendo en comunidad

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía