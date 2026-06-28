Un estudio publicado a mediados de junio en la revista Peer J concluyó que el Tyrannosaurus Rex tardaba unos 40 años en alcanzar su tamaño adulto de aproximadamente ocho toneladas .

Durante décadas, los científicos han contado los anillos de crecimiento anuales que se encuentran en los huesos fosilizados de las patas de estos dinosaurios, para estimar su edad de muerte y la rapidez con la que alcanzaban la edad adulta.

La profesora de anatomía y paleontología del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Oklahoma, la Dra. Holly Woodward, autora principal de la nueva investigación, declaró a través de un comunicado: “Las mejores estimaciones de estudios anteriores sugerían que el T. Rex solía dejar de crecer alrededor de los 25 años” .

Su trabajo se presenta como el más completo de la historia sobre el tiempo de vida del T. Rex, afirman los autores.

El estudio se basó en el análisis de 17 especímenes de tiranosaurio, desde ejemplares jóvenes hasta adultos de gran tamaño.

Los investigadores utilizaron algoritmos estadísticos avanzados y examinaron cortes óseos bajo una luz especial, la cual reveló anillos de crecimiento ocultos que no se habían tenido en cuenta en estudios anteriores, según explican.

En palabras de Woodward: “Este es el conjunto de datos más grande jamás recopilado para el T. Rex” .

“El examen de los anillos de crecimiento conservados en los huesos fosilizados nos permitió reconstruir la historia de crecimiento de los animales año tras año”.

Estudio revela cuántos años tardó el T. Rex en alcanzar su tamaño adulto de ocho toneladas. Foto: referencial.

Cuántos años demoraba el T. Rex en alcanzar su tamaño adulto

La investigación concluyó que el T. Rex tardaba alrededor de 40 años en alcanzar su tamaño adulto, lo que sugiere que crecía de forma más lenta y constante de lo que se creía , según los autores.

El matemático y paleobiólogo de Intellectual Ventures, Nathan Myhrvold, quien dirigió el análisis estadístico, declaró: “Desarrollamos un nuevo enfoque estadístico que combina los registros de crecimiento de diferentes especímenes para estimar la trayectoria de crecimiento del T. Rex en todas las etapas de su vida con mayor detalle que cualquier estudio anterior”.

“La curva de crecimiento compuesta ofrece una visión mucho más realista de cómo crecía el Tyrannosaurus y de la variabilidad de su tamaño”.

Por su parte, el coautor del estudio y profesor e investigador principal de la Universidad Chapman en California, Jack Horner, planteó: “Una fase de crecimiento de cuatro décadas podría haber permitido a los tiranosaurios más jóvenes desempeñar diversos roles ecológicos en sus entornos” .

“Ese podría ser uno de los factores que les permitió dominar el final del período Cretácico como depredadores alfa” .

Aunque el T. Rex es la especie más conocida de este grupo de dinosaurios, estudios recientes sugieren que algunos especímenes previamente identificados como T. Rex podrían pertenecer a otras especies emparentadas.

Estudio revela cuántos años tardó el T. Rex en alcanzar su tamaño adulto de ocho toneladas. Foto: referencial.

Woodward explicó que, para esclarecer esta cuestión, su trabajo incluyó datos de 17 especímenes que forman parte del grupo de especies T. Rex, pero que podrían incluir otras especies o subespecies.

“Un hallazgo importante del estudio es que las curvas de crecimiento de dos de los especímenes más famosos, conocidos por sus apodos ‘Jane’ y ‘Petey’, son estadísticamente incompatibles con las de los demás. Si bien los registros de crecimiento por sí solos no permiten determinar si se trataba de especies distintas, la evidencia sugiere esa interesante posibilidad , entre otras posibles explicaciones”.

Durante su investigación, vieron que el uso de diferentes tipos de luz revelaba un nuevo tipo de anillo de crecimiento en los dinosaurios, lo que ayudó a resolver problemas de larga data relacionados con el crecimiento de algunos especímenes.

Aquel punto podría ser importante para reevaluar el crecimiento de otros dinosaurios, afirmó Myhrvold.

Bajo esta línea, Woodward sentenció: “Incluso después de más de un siglo de estudio, el T. Rex sigue sorprendiendo a los paleontólogos. Al combinar un muestreo ampliado, estadísticas innovadoras y un análisis óseo minucioso, el nuevo estudio ofrece una imagen más clara y precisa del T. Rex como animal vivo, que creció desde su etapa juvenil hasta convertirse en un gigante”.