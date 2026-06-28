Sesión especial del Senado por acusación contra Grau marcará la semana: en qué estará el Congreso los próximos días

La Cámara de Diputados no tiene sesiones programadas tras el fin de semana largo.

Esto, porque sus 155 integrantes estarán en semana distrital, es decir, aquellos días en los que los parlamentarios deben, en teoría, visitar sus zonas electorales.

Por esto, los próximos días, toda la atención en el Congreso estará centrada en la labor del Senado.

La Sala de la Cámara Alta tiene citadas dos sesiones especiales para el martes 30 de junio.

La primera sesión se debe desarrollar desde las 10.30 hasta las 14.00 horas.

En ese rango de tiempo se analizará la acusación constitucional que la Cámara de Diputados acordó dar lugar en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Se tiene que escuchar la relación que efectuará el secretario general del Senado, Luis Rojas, por 30 minutos. Seguidamente, hasta por una hora, la comisión integrada por los diputados Benjamín Moreno, Pier Karlezi y la diputada Paulina Muñoz, formalizarán la acusación.

A continuación, se escuchará a la defensa del exministro, que lidera el constitucionalista Patricio Zapata, por sesenta minutos.

Luego, los diputados acusadores podrán realizar la réplica y, posteriormente, la defensa podrá hacer su dúplica, otorgándose treinta minutos a cada parte.

En otra sesión ese mismo martes, a partir de las 15.00 horas y hasta total despacho, se someterá a votación la acusación.

Cada senador contará con hasta cinco minutos para fundamentar su opción y se votarán por separado cada uno de los cuatro capítulos de la acusación.

Actividades en terreno de la comisión de Futuro

Por otro lado, la comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado fijó dos sesiones en terreno para la semana.

La mañana del jueves 2 de julio, en la sala de reuniones del Observatorio Astronómico Vera C. Rubín, en la Región de Coquimbo, se reunirán con representantes de la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía (AURA).

Al días siguiente, en el centro de soporte de operaciones del Observatorio ALMA, en la Región de Antofagasta, dialogarán con representantes de ese centro y de Associated Universities, Inc. (AUI), Observatorio Radioastronómico Nacional de EE.UU. (NRAO), Observatorio Europeo Austral (ESO) y Observatorio Astronómico Nacional de Japón (NAOJ).