Con el regreso al gol de Lucero: la U vence a San Felipe y le arrebata el liderato de su zona en la Copa Chile

Universidad de Chile volvió al triunfo en Copa Chile. Los azules se impusieron con comodidad sobre Unión San Felipe y se instalaron en la cima del Grupo D, con siete unidades, desplazando a los aconcagüinos a la segunda plaza.

La U continuó con Fabricio Coloccini en la banca luego del infarto que sufrió Fernando Gago. El ayudante técnico continuó en la línea de los últimos encuentros, que han estado marcado por diferentes bajas. Primero, por las lesiones, pero hoy también por la expulsión de Maximiliano Guerrero.

Volvió a apostar por un mediocampo donde tres de cuatro fueron juveniles: Lucas Barrera, Elías Rojas y Agustín Arce. Eso sí, contó con el retorno de Javier Altamirano y la titularidad de Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero en ofensiva. Estos dos serían clave.

Por otra parte, Lucas Assadi se quedó nuevamente fuera de la convocatoria por decisión técnica. Es el cuarto partido consecutivo que ve desde la tribuna.

Los azules llegaron tras igualar con Unión La Calera, pero con la opción de arrebatarle el primer lugar de su zona al propio elenco aconcagüino.

Un cómodo triunfo azul

El encuentro tuvo un trámite similar durante prácticamente su totalidad. San Felipe cedió la posesión y la U desplegó su juego, aunque sin profundidad. Las ideas fluyeron poco. Solo avisaron con alguna que otra acción de un incisivo Vásquez, que no estuvo fino en el último tramo.

No obstante, el encuentro se destrabó en el 41′. Juan Martín Lucero recibió en la medialuna, enganchó y sacó un ajustado remate que rompió el cero, mandando a los azules en ventaja a los vestuarios.

En contraste, en el complemento la U pasó la aplanadora. Entró con todo y comenzó golpeando con un gol de Agustín Arce (47′). El volante quedó mano a mano después de un taco de Lucero y definió categoría.

Fueron minutos de asedio, donde el conjunto azul le pasó por encima a San Felipe. Pudo estirar considerablemente su ventaja. Vásquez, Arce, Lucero y Morales, probablemente el más regular de la U en el semestre, se hicieron un festín, aunque desaprovecharon varias oportunidades. El portero Leandro Cañete también sacó chapa de figura.

Coloccini movió la pizarra y dio espacio a una serie de sustituciones. En el 69′, el juvenil Vicente Ramírez parecía anotar un golazo tras una gran jugada previa, pero el tanto fue desestimado por posición de adelanto.

En el 80’, Cañete desvió al vertical un gran remate de Vásquez. Pese a las numerosas llegadas, los azules, que merecieron más, no pudieron aumentar la ventaja.

Con este triunfo, la U se encumbró en el liderato del Grupo D de la Copa Chile, con siete unidades. San Felipe, en tanto, quedó como escolta, con seis puntos. Más atrás les siguen Unión La Calera, con cuatro, y Santiago Wanderers, con tres. Eso sí, tanto azules como cementeros tienen un partido menos.