Pese a una jornada llena de errores: la U reacciona sobre el final ante La Calera y le arrebata un empate en la Copa Chile

Tras golear a Santiago Wanderers en su estreno en la Copa Chile, Universidad de Chile llegaba al estadio Nicolás Chahuán Nazar para medirse a Unión La Calera, un rival que ya parece repetitivo a esta altura del año: azules y cementeros se enfrentaron tres veces en el primer semestre, contando Copa de la Liga y Liga de Primera. El saldo era de dos triunfos para los de la Quinta Región y un empate, siendo el rival más esquivo en la era de Fernando Gago.

Y casi como un reflejo de los partidos que dirigió Pintita, que está en pleno proceso de recuperación tras sufrir un infarto agudo al miocardio, los futbolistas del Romántico Viajero le dieron una irregular actuación. Fue empate por 3-3 ante su verdugo, en una jornada marcada por los errores garrafales.

Festival de equivocaciones

Tal como sucedió ante los caturros, la U comenzó rápidamente imponiendo sus términos. Tan solo a los 6′ llegó la apertura del marcador, obra de Agustín Arce. El canterano arremetió por la izquierda tras un buen centro de Maximiliano Guerrero y solo tuvo que empujarla ante la portería vacía.

En los minutos posteriores, los laicos estuvieron muy cerca de incrementar la cuenta, sobre todo, con dos balones que se pasearon frente al arco de los cementeros tras desvíos de Israel Poblete. No obstante, pese a ser dominados, los locales se encontraron una igualdad inesperada tras un grueso error de Marcelo Morales en el fondo. El lateral izquierdo la perdió ante la presión en la salida y dejó desprotegida su banda. Eso fue aprovechado por Matías Campos López, que mandó un centro medido a Joaquín Soto. Al igual que Arce, el calerano entró en solitario y no perdonó a los 32′.

Marcelo Morales cometió un fallo que marcó la errática noche de la U ante La Calera. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Antes del empate, el partido estaba controlado para los estudiantiles. Pero la anotación de Soto desencadenó el descontrol. A los 40′, llegó el segundo por un nuevo fallo. La U quedó expuesta en el fondo tras un pase interceptado en la mitad de la cancha y Sebastián “Sacha” Sáez armó una gran jugada con el mencionado Campos López. El ariete, al quedar mano a mano con Gabriel Castellón, definió tras un rebote del portero azul y cumplió con la ley del ex. El tanto evidenció la fragilidad defensiva de Bianneider Tamayo, que llegó tarde a la cobertura e hizo mal la línea del offside.

Sin embargo, aquella equivocación no fue la peor. En el inicio del complemento, puntualmente a los 46′, Nicolás Fernández intentó darle un pase a Nicolás Ramírez y el defensor central quedó corto. Naturalmente, Sáez quedó frente al arco y definió sin problemas. Insólito.

El 3-1 supuso un golpe duro para unos azules que prácticamente no volvieron a inquietar por largos pasajes. De hecho, la reacción vino una vez que Fabricio Coloccini movió el banco. Ignacio Vásquez entró por Elías Rojas y generó impacto. El habilidoso extremo anotó a los 75′, luego de nuevo centro rasante de Guerrero.

Desde ahí en más, se esperaba un despertar de los forasteros. Y acabó llegando nuevamente gracias a la participación clave de Vásquez. Pese a que Guerrero se fue expulsado a los 81′ por insultar al árbitro y dejó a los suyos con uno menos en un momento crucial, el ataque no cesó y fue en la búsqueda del empate. En los 85′, Juan Martín Lucero habilitó de gran forma al joven atacante, que trazó la diagonal y definió de picotón.

Con esta reacción sobre el cierre, Universidad de Chile alcanza a rescatar la igualdad y suma cuatro unidades en el Grupo D de la Copa Chile. El puntero sigue siendo Unión San Felipe, con seis, pero los del Aconcagua tienen un partido más. Wanderers está tercero con tres unidades y La Calera sumó su primer punto.