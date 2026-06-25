“Es injusta y clasista; raya lo inconstitucional”: Aníbal Mosa anuncia que Colo Colo apelará sanción contra Javier Correa

La sanción de cuatro fechas del Tribunal de Disciplina de la ANFP a Javier Correa por sus declaraciones contra el árbitro Nicolás Gamboa generó varias reacciones, pero la más importante ocurrió este miércoles. Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, la concesionaria que controla Colo Colo, expresó su molestia por este castigo.

Tras la reunión de directorio que se efectuó durante esta jornada, el mandamás declaró a los medios de comunicación su intención de apelar: “Claro que vamos a apelar, la encontramos injusta, inadecuada, desproporcionada y hasta clasista. Estamos muchos colocolinos molestos porque creemos que no se está midiendo de la misma vara a todo el mundo”.

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Mosa se dio el tiempo para explicar por qué existe clasismo, según su opinión, en la sanción contra Correa: “Clasismo porque se toma de cierta manera una situación que en otros casos peores no se aplicó el castigo que se le está aplicando al jugador, e incluso raya en lo inconstitucional, porque están dejando sin trabajo a una persona por un mes“.

Además, el presidente de la concesionaria le dejó un mensaje a la ANFP: “Se nos pide que mejoremos la liga, que traigamos jugadores para mejorar la liga, se nos piden jugadores caros y que nos reforcemos, para que después haya personas, que solamente al antojo, digan que no puede jugar cuatro fechas“.

Por último, Mosa volvió a recordar las declaraciones de Marcelo Díaz en 2024, quien, luego de perder el torneo ante Colo Colo, denunció que Universidad de Chile fue perjudicada arbitralmente y que se le privó de jugar una final. “Si hay algún error que cometió Javier Correa en sus dichos, fueron bastante menores a lo que dijo Marcelo Díaz u otros personajes. Lo vuelvo a decir, es desproporcionada completamente (la sanción)”, cerró.

Cabe destacar que el exartillero de Estudiantes de La Plata se perderá los partidos contra Deportes Limache, Everton, Unión La Calera y O’Higgins. Su retorno será nada menos que para el clásico ante la U, pactado para la fecha 20 del torneo.