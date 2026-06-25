“Es injusta y clasista; raya lo inconstitucional”: Aníbal Mosa anuncia que Colo Colo apelará sanción contra Javier Correa
El presidente de Blanco y Negro se refirió al castigo de cuatro fechas que recibió el delantero albo por sus declaraciones contra el árbitro Nicolás Gamboa.
La sanción de cuatro fechas del Tribunal de Disciplina de la ANFP a Javier Correa por sus declaraciones contra el árbitro Nicolás Gamboa generó varias reacciones, pero la más importante ocurrió este miércoles. Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, la concesionaria que controla Colo Colo, expresó su molestia por este castigo.
Tras la reunión de directorio que se efectuó durante esta jornada, el mandamás declaró a los medios de comunicación su intención de apelar: “Claro que vamos a apelar, la encontramos injusta, inadecuada, desproporcionada y hasta clasista. Estamos muchos colocolinos molestos porque creemos que no se está midiendo de la misma vara a todo el mundo”.
Mosa se dio el tiempo para explicar por qué existe clasismo, según su opinión, en la sanción contra Correa: “Clasismo porque se toma de cierta manera una situación que en otros casos peores no se aplicó el castigo que se le está aplicando al jugador, e incluso raya en lo inconstitucional, porque están dejando sin trabajo a una persona por un mes“.
Además, el presidente de la concesionaria le dejó un mensaje a la ANFP: “Se nos pide que mejoremos la liga, que traigamos jugadores para mejorar la liga, se nos piden jugadores caros y que nos reforcemos, para que después haya personas, que solamente al antojo, digan que no puede jugar cuatro fechas“.
Por último, Mosa volvió a recordar las declaraciones de Marcelo Díaz en 2024, quien, luego de perder el torneo ante Colo Colo, denunció que Universidad de Chile fue perjudicada arbitralmente y que se le privó de jugar una final. “Si hay algún error que cometió Javier Correa en sus dichos, fueron bastante menores a lo que dijo Marcelo Díaz u otros personajes. Lo vuelvo a decir, es desproporcionada completamente (la sanción)”, cerró.
Cabe destacar que el exartillero de Estudiantes de La Plata se perderá los partidos contra Deportes Limache, Everton, Unión La Calera y O’Higgins. Su retorno será nada menos que para el clásico ante la U, pactado para la fecha 20 del torneo.
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