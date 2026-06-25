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    Marruecos supera a Haití y clasifica a dieciseisavos del Mundial como segundo del grupo detrás de Brasil

    En Atlanta, el cuadro magrebí termino venciendo a los caribeños por 4-2. Pese a lo holgado del resultado, el trámite del partido fue más estrecho. Incluso, los Granaderos estuvieron dos veces en ventaja. Los africanos avanzan y ahora esperan rival: el primero del grupo de Países Bajos.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Marruecos supera a Haití y clasifica a dieciseisavos de final como segundo.

    A priori, el duelo entre Marruecos y Haití, cerrando el grupo C del Mundial 2026, no tenía muchas equivalencias. Los africanos contaban con el favoritismo a la hora de enfrentar a los caribeños, ya eliminados, para atar la clasificación a los dieciseisavos de final. En el imponente Mercedes-Benz Arena de Atlanta, el resultado acabó siendo un 4-2 que parece holgado. Sin embargo, las apariencias engañan. No fue tan abultada la diferencia en el juego.

    El seleccionado que dirige Mohamed Ouahbi (campeón del Mundial Sub 20 de Chile, el año pasado) entró a la cancha con cuatro puntos y una victoria le aseguraba el acceso a la fase de eliminación directa. Para entrar como primero en el grupo, necesitaba una ayuda de Escocia, en Miami. Para los haitianos, el cotejo era para despedirse de una manera decorosa del certamen, y tratar de sumar su primer punto en Copas del Mundo.

    Si bien los marroquíes comenzaron manejando la pelota, fue el rival quien pegó primero. La sorpresa se instaló temprano en Atlanta, porque Haití abrió el marcador en los 10 minutos. El delantero Lenny Joseph salió celebrando el 1-0, luego de conectar en el área chica un centro bajo de Duverne. No obstante, la FIFA atribuyó el tanto oficialmente como autogol del portero Bono, el último en quien tocó el balón. Primer tanto de los Granaderos en el Mundial ‘26.

    Pese a contar con mejores individualidades y contar con la tenencia del balón, Marruecos no lograba profundizar. Cuando lograba quedar en posición ventajosa, apareció el portero Johny Placide. A la media hora, el fornido golero caribeño tuvo una gran doble tapada.

    Eso sí, no pudo evitar el empate. El tramo final del primer tiempo entregó las principales emociones en las áreas. En los 39′, Achraf Hakimi, un lateral derecho que parece más un extremo, empató empujando el balón en la línea de meta tras una tapada de Placide ante un remate de El Khannouss.

    Pese a sus limitaciones, Haití batalló. En absoluto fue un rival fácil para los Leones del Atlas. Prueba de ello sucedió con el 2-1 de Wilson Isidor, en los 43′. Golazo del delantero del Sunderland inglés, el principal nombre propio con el que llegó el seleccionado a la Copa del Mundo. Luego de una recuperación alta, le quedó el balón y sacó un remate al ángulo. Nada que hacer Bono.

    Lamentablemente para el interés de los haitianos, las licencias defensivas que entregaron fueron un pecado. En los 45′, Ismael Saibari puso el 2-2 con un remate ajustado tras una escapada de Hakimi por la franja derecha. La igualdad le servía a Marruecos para asegurar su clasificación, pero estaba lejos de optar al primer puesto. Más aún con lo que sucedía con Brasil ante Escocia.

    Marruecos pasa segundo

    Para el complemento, se empezó a notar paulatinamente el cansancio de los jugadores de Haití. Fueron aguantando el resultado lo que más pudieron. Marruecos salió con una disposición más ofensiva y acechó constantemente el área rival, no obstante no lograba concretar.

    A 20 minutos del final, el técnico Ouahbi cambió al centrodelantero. Sale Saibari e ingresa Soufiane Rahimi. La movida resultó. En los 78′, el atacante del Al Ain de Emiratos Árabes Unidos convirtió el 3-2 sacando un fuerte remate en una media vuelta, tras una acción de balón detenido. Rahimi, con evidente emoción, festejó un gol que destrababa un partido más complejo de lo previsto para Marruecos. En los 89′, Gessime Yassine anotó el 4-2 definitivo.

    Entonces, los africanos llegaron a siete puntos, igual que Brasil. Si bien en el duelo directo empataron, la diferencia de goles favoreció al Scratch, que pasó como primero. De esta manera, el cuadro magrebí enfrentará en dieciseisavos de final al líder del grupo F, que hoy es Países Bajos.

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