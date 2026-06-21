En el nombre de Gago: la U debuta en la Copa Chile con un triunfo sobre Santiago Wanderers tras el infarto de su técnico

Agustín Arce festeja el tercer tanto de la U en la victoria sobre Santiago Wanderers. Foto: Photosport.

Ha sido una semana convulsionada en Universidad de Chile, marcado por el infarto agudo al miocardio que sufrió Fernando Gago después del triunfo sobre O’Higgins, en el cierre de la primera rueda de la Liga de Primera. La urgencia médica del argentino, que debió ser operado para salvar su vida, encendió las alarmas en el CDA.

Unos días después del incidente, los azules regresaron a la cancha para realizar su debut en la Copa Chile. Sin Gago en el banco por razones lógicas y con su ayudante Fabricio Coloccini dirigiendo, la U se impuso sobre Santiago Wanderers en el Estadio Nacional. Fue un contundente 4-1 para iniciar el tradicional certamen criollo con el pie derecho.

Dedicado a Gago

Gago recibió un homenaje y mensaje de apoyo por parte del plantel. Los jugadores saltaron a la cancha con un lienzo que rezaba un mensaje claro: “Fuerza, Fernando, estamos contigo”.

Más allá de la ausencia obligada del argentino, Coloccini tuvo una complicada labor para armar el equipo. Las numerosas bajas parecían ensuciar un contexto ya poco amigable. No pudo contar con Aránguiz, Vargas, Zaldivia, Hormazabal y Altamirano. Assadi, en tanto, se volvió a quedar al margen de la citación. De todas formas, los azules se impusieron sin complicaciones en Ñuñoa.

Los jugadores de la U salieron con un mensaje de apoyo a Fernando Gago. Foto: @udechile (X).

Los locales tuvieron el primero en el minuto 2′. Guerrero habilitó entre líneas a Lucero tras una gran jugada, pero el ariete perdió el duelo en el mano a mano después de un gran achique de Martínez. Esta llegada, sumado a un par de remates de media distancia, remecieron a los caturros en el inicio.

La U impuso el ritmo del encuentro desde el comienzo. Fue un gran encuentro de los estudiantiles desde lo asociativo, logrando buenas conexiones, movilidad y profundidad. Ahí destacaron los jóvenes Elías Rojas y Lucas Barrera.

Marcelo Morales, que fue capitán debido a las ausencias, volvió a ser figura. Se soltó por su banda y fue un gran factor ofensivo. De hecho, así vino la apertura de la cuenta, en el 22′. El lateral desbordó por la izquierda y sacó un centro potente que propició el autogol de Valenzuela.

La U continuó con su dominio y siguió haciendo daño, además de no pasar mayores sobresaltos en defensa. Estiró la ventaja luego de un punzante contragolpe de área a área. Los azules jugaron rápido tras un tiro de esquina. Guerrero (41′) arremetió por la derecha, enganchó y anotó el segundo con un ajustado zurdazo. A esa altura, era merecido.

Cuando el encuentro tomaba un rumbo de tranquilidad, Wanderers golpeó a la vuelta de los vestuarios. Solo 17 segundos bastaron para que Camarda sellara una gran jugada colectiva ante un aletargado elenco azul.

El descuento parecía encender el complemento, sin embargo, los estudiantiles reaccionaron al instante. Dos minutos después, Arce recibió excesivamente solo e ingresó al área para sacar un potente zurdazo cruzado. Gran definición del volante para volver a estirar la ventaja y retomar la calma.

Ambos equipos movieron la pizarra, aunque con diferentes pretensiones. Los caturros salieron a buscar el empate, lo que también provocó que dejaran más espacios en la zaga. Tras un par de ocasiones por lado, llegó el cuarto tanto local. Lucero realizó una gran jugada para habilitar a Ignacio Vásquez (89′), que definió con un sutil picotón ante la salida del portero. Golazo y goleada.

Con este resultado, la U debutó con un triunfo en la Copa Chile y sumó los mismas tres unidades que tiene Santiago Wanderers, que es antecedido de tres encuentros en el certamen. El próximo desafío de los azules será ante Unión La Calera en el Nicolás Chahuán, este miércoles 24 de junio. En tanto, los caturros visitarán a los cementeros el domingo 28.