Cecilia Pérez revela dato clave sobre el infarto de Fernando Gago: “Me contó que desde primera hora se sentía raro”

Fue trasladado de urgencia a una clínica del sector oriente, apenas terminó el partido en el cual Universidad de Chile derrotó a O’Higgins por la Liga de Primera. Fernando Gago presentaba problemas cardiovasculares y tuvo que ser intervenido de inmediato para salvarle la vida.

Felizmente, la atención médica oportuna permitieron que el adiestrador argentino se recuperara de manera rápida y pudiera ser visitado durante la jornada de este viernes por su familia y las máximas autoridades de Azul Azul.

DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Cecilia Pérez revela dato clave sobre el infarto de Fernando Gago

“Tuve la posibilidad de estar con él y con Verónica, su mujer, y lo vi con buen ánimo, tranquilo, fue atendido en tiempo requerido que es importante para la recuperación que está teniendo... Está acompañado por el cuerpo médico de nuestro club y la familia ha señalado que la clínica dará a conocer el parte médico”, señaló la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, tras visitar a Gago en el centro médico.

Luego la otrora ministra de Estado agregó que “lo vi bien, con buen ánimo y preocupado del partido del domingo. Saber que dirigió el partido sintiéndose mal, me vuelve a emocionar. El compromiso que tiene con el club y con el plantel nos confirma que debemos creer en este proyecto y esperar que pronto pueda estar de regreso".

Finalmente, Pérez reveló que las molestias comenzaron muy temprano en la mañana y que no hizo caso a la recomendación de ver a un doctor. “Me contó que desde primera hora se sentía raro, que tenía un dolor y le dijeron que debía hacerse exámenes e ir a un recinto asistencial y no quiso, porque quería estar con los chicos. Ahora quiere volver a entrenar y le transmití que lo primero es la salud y que se cuide".

Por lo mismo, en el estreno de los laicos en la Copa Chile, Gago no estará en la banca. Más allá de si está o no de alta, la dirigencia estudiantil ya determinó que su oncena saltara a la cancha -para enfrentar a Santiago Wanderers- encabezada por el ayudante de Gago, Fabricio Coloccini.