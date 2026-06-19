SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Cecilia Pérez revela dato clave sobre el infarto de Fernando Gago: “Me contó que desde primera hora se sentía raro”

    La presidenta de Azul Azul aseguró que el adiestrador estaba "de buen ánimo" y que la clínica será la encargada de entregar el informe médico correspondiente.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Fernando Gago dirigió a la U antes de irse a la clínica. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Fue trasladado de urgencia a una clínica del sector oriente, apenas terminó el partido en el cual Universidad de Chile derrotó a O’Higgins por la Liga de Primera. Fernando Gago presentaba problemas cardiovasculares y tuvo que ser intervenido de inmediato para salvarle la vida.

    Felizmente, la atención médica oportuna permitieron que el adiestrador argentino se recuperara de manera rápida y pudiera ser visitado durante la jornada de este viernes por su familia y las máximas autoridades de Azul Azul.

    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Cecilia Pérez revela dato clave sobre el infarto de Fernando Gago

    “Tuve la posibilidad de estar con él y con Verónica, su mujer, y lo vi con buen ánimo, tranquilo, fue atendido en tiempo requerido que es importante para la recuperación que está teniendo... Está acompañado por el cuerpo médico de nuestro club y la familia ha señalado que la clínica dará a conocer el parte médico”, señaló la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, tras visitar a Gago en el centro médico.

    Luego la otrora ministra de Estado agregó que “lo vi bien, con buen ánimo y preocupado del partido del domingo. Saber que dirigió el partido sintiéndose mal, me vuelve a emocionar. El compromiso que tiene con el club y con el plantel nos confirma que debemos creer en este proyecto y esperar que pronto pueda estar de regreso".

    Finalmente, Pérez reveló que las molestias comenzaron muy temprano en la mañana y que no hizo caso a la recomendación de ver a un doctor. “Me contó que desde primera hora se sentía raro, que tenía un dolor y le dijeron que debía hacerse exámenes e ir a un recinto asistencial y no quiso, porque quería estar con los chicos. Ahora quiere volver a entrenar y le transmití que lo primero es la salud y que se cuide".

    Por lo mismo, en el estreno de los laicos en la Copa Chile, Gago no estará en la banca. Más allá de si está o no de alta, la dirigencia estudiantil ya determinó que su oncena saltara a la cancha -para enfrentar a Santiago Wanderers- encabezada por el ayudante de Gago, Fabricio Coloccini.

    Más sobre:La UUniversidad de ChileFernando GagoCecilia PérezLiga de Primera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Proyecto por US$500 millones para continuidad operacional de minera Mantos Blancos ingresa a trámite ambiental

    La Fiscalía Nacional Económica vuelve a poner bajo la lupa al mercado de los medicamentos

    Romeral informa que encontraron a seis niños haitianos de nómina de la Defensoría de la Niñez: tres estaban “encerrados”

    Presidente Kast recibe en La Moneda al embajador en Misión Especial Eduardo Frei Ruiz-Tagle

    Gobierno reitera solicitud de Thayer a la DGAC para detener operaciones de Arajet, Aruba Airlines y Galistair

    Programa buses de la justicia contabiliza atenciones a más de 186 mil personas con orientación gratuita

    Lo más leído

    1.
    “Un desastre”: prensa internacional critica a los árbitros chilenos Cristián Garay y Juan Lara por su labor en el Mundial

    “Un desastre”: prensa internacional critica a los árbitros chilenos Cristián Garay y Juan Lara por su labor en el Mundial

    2.
    “Tuve miedo”: la sinceridad de Mauricio Pochettino ante el llamado de Donald Trump en pleno Mundial

    “Tuve miedo”: la sinceridad de Mauricio Pochettino ante el llamado de Donald Trump en pleno Mundial

    3.
    “Los que entienden, sabrán valorarlo”: el arbitraje chileno defiende el polémico debut de Cristián Garay en el Mundial

    “Los que entienden, sabrán valorarlo”: el arbitraje chileno defiende el polémico debut de Cristián Garay en el Mundial

    4.
    De llegar a Primera B como un desconocido, a enfrentar a Brasil en el Mundial: el increíble camino en el fútbol de Ricardo Adé

    De llegar a Primera B como un desconocido, a enfrentar a Brasil en el Mundial: el increíble camino en el fútbol de Ricardo Adé

    5.
    Lionel Messi revela más detalles de su drama personal: “Con la familia estamos en un momento difícil”

    Lionel Messi revela más detalles de su drama personal: “Con la familia estamos en un momento difícil”

    6.
    En vivo: Marruecos se mide frente a Escocia buscando su primer triunfo en el Mundial 2026

    En vivo: Marruecos se mide frente a Escocia buscando su primer triunfo en el Mundial 2026

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Rating del jueves 18 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    Romeral informa que encontraron a seis niños haitianos de nómina de la Defensoría de la Niñez: tres estaban “encerrados”
    Chile

    Romeral informa que encontraron a seis niños haitianos de nómina de la Defensoría de la Niñez: tres estaban “encerrados”

    Presidente Kast recibe en La Moneda al embajador en Misión Especial Eduardo Frei Ruiz-Tagle

    Gobierno reitera solicitud de Thayer a la DGAC para detener operaciones de Arajet, Aruba Airlines y Galistair

    Proyecto por US$500 millones para continuidad operacional de minera Mantos Blancos ingresa a trámite ambiental
    Negocios

    Proyecto por US$500 millones para continuidad operacional de minera Mantos Blancos ingresa a trámite ambiental

    La Fiscalía Nacional Económica vuelve a poner bajo la lupa al mercado de los medicamentos

    Fondo estadounidense Apollo Global Management controlará a la chilena Vidrios Lirquén

    Científicos editan por primera vez genes de embriones humanos: podrían crear bebés con características específicas
    Tendencias

    Científicos editan por primera vez genes de embriones humanos: podrían crear bebés con características específicas

    Quién era Alex Bueno, el reconocido cantante de merengue que falleció a los 62 años

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Pochettino saca pecho tras el pase de Estados Unidos a dieciseisavos: “Cuando llegué dije que esto era un proyecto”
    El Deportivo

    Pochettino saca pecho tras el pase de Estados Unidos a dieciseisavos: “Cuando llegué dije que esto era un proyecto”

    Cecilia Pérez revela dato clave sobre el infarto de Fernando Gago: “Me contó que desde primera hora se sentía raro”

    Estados Unidos ratifica su gran comienzo: vence a Australia y clasifica a dieciseisavos de final del Mundial

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    La mejor canción de Depeche Mode según Dave Gahan
    Cultura y entretención

    La mejor canción de Depeche Mode según Dave Gahan

    La mejor canción de AC/DC según Angus Young

    Soulfía presenta nuevo single “pecadorA” junto a Baby Jey: escúchalo aquí

    Tránsito de embarcaciones en el estrecho de Ormuz alcanzó su máximo de los últimos dos meses
    Mundo

    Tránsito de embarcaciones en el estrecho de Ormuz alcanzó su máximo de los últimos dos meses

    Líbano: El punto de fricción del acuerdo entre Irán y EE. UU.

    El presidente de Líbano critica el recrudecimiento de los ataques de Israel: “Es peligroso y condenable”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad
    Paula

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico