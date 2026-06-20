Infarto agudo al miocardio: el parte médico de Fernando Gago tras desatar preocupación en la U

El estado de salud de Fernando Gago generó preocupación en Universidad de Chile. El técnico sufrió un infarto y debió ser operado. Todo ocurrió tras el triunfo azul sobre O’Higgins.

El entrenador fue intervenido en la Clínica Alemana, recinto que dio a conocer el parte médico del argentino y los detalles de sus complicaciones cardiovasculares: “La Clínica Alemana informa que el paciente Fernando Rubén Gago, ingresó en la madrugada del jueves 19 de junio presentando un infarto agudo al miocardio”, comienza el comunicado que también fue difundido por la U.

“Al momento de su ingreso se le realizó una intervención para tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón”, continúa el texto.

El parte médico detalló el procedimiento que se le realizó a Gago: “Se le practicó una angioplastia con implante intracoronario de stert, lo que le permitió restablecer el flujo sanguíneo normal”.

Tras la intervención, desde la clínica indicaron que el exvolante transandino se encuentra en un buen estado: “El paciente presenta buen ánimo y en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca, la cual consiste en retomar de forma progresiva la actividad física”, cierra el comunicado.