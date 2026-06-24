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    El Deportivo

    Tabaquismo, exceso de café y angioplastía de urgencia: las horas de terror de Fernando Gago tras sufrir un infarto

    El argentino sufrió graves problemas cardiacos que desataron profunda preocupación en el conjunto estudiantil. El técnico azul debió ser operado de urgencia y estará al margen de sus funciones por tiempo indefinido.

    Por 
    Julián Concha
     
    Matías Parker
    Fernando Gago en el partido entre la U y O'Higgins, previo a sufrir un infarto. Foto: Photosport.

    En Universidad de Chile se alertaron por el estado de salud de Fernando Gago, que sufrió un infarto agudo al miocardio. El técnico argentino fue trasladado a a la Clínica Alemana, donde tuvo que ser intervenido de urgencia.

    Todo ocurrió posterior a la victoria de la U sobre O’Higgins, en el cierre de la primera rueda de la Liga de Primera. De hecho, precisamente en la conferencia de prensa posterior al duelo, se evidenciaron notorias muestras del problema cardiovascular que sufrió el otrora volante. El registro del entrenador manifestando los síntomas dio la vuelta al mundo.

    Posteriormente, fue llevado de urgencia a la Clínica Alemana, ubicada en el sector oriente de la capital. Ahí fue operado con éxito y quedó bajo observación médica.

    “La Clínica Alemana informa que el paciente Fernando Rubén Gago, ingresó en la madrugada del jueves 19 de junio presentando un infarto agudo al miocardio (...) El paciente presenta buen ánimo y en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca, la cual consiste en retomar de forma progresiva la actividad física”, señala el parte médico.

    Angioplastía, cigarros y café

    Gago exteriorizó los síntomas en la conferencia de prensa, sin embargo, era algo que lo había acompañado durante toda la jornada. Según pudo averiguar El Deportivo, el exmediocampista comenzó a sentirse mal muy temprano durante la mañana del jueves.

    Pese a presentar los signos previos, que incluyeron dolor en el pecho y problemas para respirar, desistió de acudir al médico para liderar al plantel estudiantil. Algo que, por una parte, responde a su obsesión por el trabajo, una materia conocida. Por otra, la jornada era considerada como clave, ya que los azules estrenaban línea de tres, esquema que se aplicó por primera vez ante los rancagüinos.

    Luego del encuentro y habiendo sufrido problemas cardiovasculares durante todo el día, Gago acudió al centro asistencial, aunque no por decisión propia. Desde el club le exigieron que fuera ante la negativa del DT. Uno de sus argumentos estaba relacionado con que su familia se encontraba en el Estadio Nacional. Verónica Laffite, pareja del argentino, asistió al Coloso de Ñuñoa junto a sus tres hijos. Entre ellos está Joaquín, el más pequeño, de apenas siete meses, producto de la relación de ambos.

    A pesar de oponerse, Pintita terminó acudiendo a la clínica. Ahí le realizaron exámenes que evidenciaron la gravedad de los problemas cardiovasculares y su situación médica. Debió ser operado de urgencia para salvarle la vida tras sufrir un infarto agudo al miocardio, emergencia provocada por el deterioro y la obstrucción de las arterias del corazón (arteriosclerosis coronaria).

    En detalle, le realizaron una angioplastía con implante intracoronario stent en el corazón, lo que le permitió restablecer el flujo sanguíneo normal. Dicho procedimiento se lleva a cabo con el objetivo de abrir vasos sanguíneos (arterias coronarias) estrechos o bloqueados que suministran sangre al corazón.

    El stent o endoprótesis vascular es un pequeño tubo de malla de metal que se expande dentro de una arteria del corazón y ayuda a impedir que esta se cierre nuevamente.

    Por lo demás, un infarto al miocardio ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia una parte del músculo cardiaco. Hay múltiples causas que pueden propiciar la afección, siendo una de ellas el tabaquismo.

    Según pudo averiguar El Deportivo, Gago es un habitual y excesivo consumidor de cigarrillos. Incluso, llevando su consumo al interior del CDA. No es extraño verlo fumar en algún rincón del centro deportivo ubicado en La Cisterna. También se le suele ver tomando café, igualmente en demasía. Ambos le fueron prohibidos tras sufrir el infarto.

    Su inquietud por volver

    Luego de la oportuna atención médica, ya durante la jornada del viernes, el estratega transandino fue visitado por su familia y las máximas autoridades de Azul Azul. “Lo vi bien, con buen ánimo y preocupado del partido del domingo. Saber que dirigió el partido sintiéndose mal, me vuelve a emocionar. El compromiso que tiene con el club y con el plantel nos confirma que debemos creer en este proyecto y esperar que pronto pueda estar de regreso”, contó la presidenta Cecilia Pérez.

    También reveló detalles sobre las molestias de Gago: “Me contó que desde primera hora se sentía raro, que tenía un dolor y le dijeron que debía hacerse exámenes e ir a un recinto asistencial y no quiso, porque quería estar con los chicos. Ahora quiere volver a entrenar y le transmití que lo primero es la salud y que se cuide”, agregó la exministra de Estado.

    Sobre lo último mencionado por Pérez, El Deportivo indagó en las intenciones de Gago. El técnico, en su ya conocida obsesión por su trabajo, manifestó sus intenciones de querer volver lo antes posible al banco azul. Desde el club le señalaron que su salud era lo principal en este momento.

    El técnico insistió y le realizó una particular petición a Pérez y el gerente deportivo Manuel Mayo. Pidió que le llevaran su computador para analizar y coordinar los detalles del encuentro ante Santiago Wanderers, lo cual fue rechazado de plano. Incluso, frente a los porteños, se comunicó con sus ayudantes en el entretiempo del duelo jugado en el Nacional.

    Entré a la pieza y ya me estaba hablando del partido del domingo, de jugadores que estábamos conversando y viendo en conjunto. Le dije que no era el momento, que tranquilo, que hoy día era para descansar, que veamos cómo amanece mañana. Va a estar demasiado intenso de querer conversar, así que vamos a tener que ver algunos temas, ojalá, que ya con él de alta”, aseguró Mayo.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalUniversidad de ChileLa UFernando GagoAzul AzulCecilia PérezManuel Mayo

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