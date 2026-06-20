“Dio un susto en Chile”: prensa internacional reacciona a la operación de urgencia de Fernando Gago tras sufrir un infarto

Universidad de Chile se puso al día en la Liga de Primera este jueves, superando por 2-0 a O’Higgins en el último duelo que quedaba pendiente de la primera rueda del campeonato nacional.

A pesar de esta alegría, la preocupación surgió en la U momentos después. Tras la victoria de los laicos, el técnico argentino Fernando Gago debió ser trasladado a un centro asistencial tras acusar signos de problemas cardiovasculares.

A raíz de esto, el entrenador debió someterse a una intervención y quedar bajo observación.

“Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy”, compartió la U a través de un comunicado.

“Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”, complementaron en el mensaje compartido en las redes sociales de la institución.

La reacción de la prensa internacional

Esta situación fue replicada en Argentina. Olé, por ejemplo, escribió que “el entrenador argentino debió ser operado de urgencia por un problema cardiovascular. Se encuentra en buenas condiciones, informó el club trasandino”.

Añadieron que “el hecho ocurrió un día después del triunfo 2-0 de la U frente a O’Higgins, en el cierre de la primera rueda del campeonato chileno, que no se detuvo en pleno Mundial. Luego del encuentro, Gago fue trasladado a un centro de salud y fue intervenido quirúrgicamente”.

Clarín, por su lado, informó que “Fernando Gago dio un susto en Chile: fue operado de urgencia tras sufrir un dolor en el pecho y ya está bien”.

“Fernando Gago debió ser sometido a una intervención de urgencia, este viernes en Santiago de Chile, luego de presentar complicaciones cardiovasculares. Igualmente, Universidad de Chile, club del cual actualmente es técnico, envió tranquilidad al confirmar que que se encuentra en buen estado y bajo seguimiento médico. Tras el encuentro, Pintita debió ser trasladado a un centro médico para realizarse estudios y terminó siendo operado”, complementaron.

A su vez, Infobae remarcó que “operaron de urgencia a Fernando Gago en Chile por un problema cardiovascular”.

“El técnico fue sometido a una intervención quirúrgica tras su llegada al centro médico. El propio club tranquilizó a los seguidores al detallar que se encuentra en buenas condiciones”, sumaron.

También reflejaron que “la noticia impactó al plantel y a la hinchada luego de que, tras la victoria frente a O’Higgins, el entrenador fuera trasladado de urgencia a un centro médico por sospechas de un cuadro cardiovascular”.

TYC Sports, en tanto, escribió que “Fernando Gago, ex entrenador de Boca y Racing, fue operado de urgencia en Chile luego de atravesar problemas cardiovasculares”.

“Sucedió ayer luego del triunfo 2 a 0 de su equipo ante O’Higgins, próximo rival del Xeneize en la Copa Sudamericana, en el cierre de la primera rueda del campeonato chileno, que continúa a pesar del Mundial. Pintita fue trasladado a un centro de salud y operado en las últimas horas, según comentaron los medios locales”, completaron.