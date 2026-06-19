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    Celebra Costa de Marfil: Elye Wahi podrá ingresar a Canadá y disputar duelo ante Alemania

    El delantero logrará entrar al país norteamericano luego de que se le negara el visado debido a estar implicado en una investigación por arreglo de partidos.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Elye Wahi en la victoria de Costa de Marfil sobre Ecuador. Foto: (Xinhua/Xu Chang). Xu Chang

    Costa de Marfil recibió una positiva noticia de cara a su segundo duelo en el Mundial. El conjunto africano podrá contar con Elye Wahi, al que se le había negado el ingreso a Canadá debido a estar implicado en una investigación por amaño de partidos.

    Finalmente, el delantero podrá entrar al país de la hoja de arce, según confirmó la Federación Ivoriana de Fútbol: “La Federación Ivoiriana de Fútbol (FIF) informa que la situación administrativa de Elye Wahi ha evolucionado favorablemente. Las autorizaciones necesarias para su entrada en el territorio canadiense han sido obtenidas ahora”, comienza señalando un comunicado oficial difundido en las redes sociales del organismo.

    “En consecuencia, el internacional marfileño está autorizado a viajar con la delegación de los Elefantes a Canadá y continuará normalmente su participación en la competición junto a sus compañeros de equipo. La FIF se alegra de este resultado favorable y agradece a las diferentes partes que han contribuido al tratamiento de este expediente”, cierra el escrito.

    La situación judicial de Wahi

    De esta manera, Wahi estará presente ante Alemania, un duelo crucial de cara a las aspiraciones de ambos elencos y que puede definir el primer lugar del Grupo E.

    Ambos elencos se impusieron en su debut. Los teutones aplastaron a la debutante Curazao, mientras que los africanos superaron a Ecuador. En dicho duelo Wahi fue titular y disputó 56 minutos.

    Tras el encuentro, The Athletic dio a conocer que el delantero fue arrestado en la previa del certamen a raíz de una investigación sobre amaño de partidos. El atacante fue liberado tras ser interrogado bajo custodia policial, en una investigación que aún continúa abierta. Pese a ello, fue convocado por el cuadro africano y titular en el debut. Luego de la revelación, Canadá anunció que iba a negar la visa para bloquear su ingreso, pero finalmente se solucionó el conflicto administrativamente.

    Su situación no fue la única similar en el Mundial. Otra controversia involucró al ghanés Thomas Partey, que se encuentra en un proceso legal por siete cargos de violación y uno de agresión sexual. El gobierno de Canadá también le negó el visado de ingreso al país.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección de Costa de MarfilSelección de AlemaniaCanadáElye Wahi

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