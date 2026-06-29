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    Los ministros mejor y peor evaluados del gabinete de Kast, según Cadem

    La última edición de la encuesta Plaza Pública también mostró variaciones relevantes en la aprobación de varias autoridades, mientras que el respaldo al Presidente se mantiene en 41%.

    Por 
    Roberto Martínez

    La última encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, correspondiente a la cuarta semana de junio, reveló cuáles son los ministros mejor y peor evaluados del gabinete del Presidente José Antonio Kast, además de identificar al secretario de Estado considerado más influyente por la ciudadanía.

    De acuerdo con los resultados, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, encabeza el ranking de aprobación con un 54%, seguido por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien alcanza un 53%.

    En tanto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aparece como la figura más influyente del gabinete. Un 54% de los encuestados lo identifica como el secretario de Estado con mayor incidencia dentro del Ejecutivo.

    El sondeo también evidenció retrocesos entre algunos de los ministros que el mes anterior figuraban entre los mejor evaluados.

    El titular de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, registró un 51% de aprobación, seis puntos menos que en la medición anterior. A su vez, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, descendió diez puntos, situándose en un 47%.

    La caída más pronunciada dentro de este grupo correspondió a la ministra de Salud, May Chomali, cuya aprobación bajó 12 puntos porcentuales, alcanzando un 45%.

    Los ministros peor evaluados

    En el extremo opuesto de la evaluación aparecen cuatro integrantes del gabinete con los niveles más bajos de aprobación.

    El ministro del Trabajo, Tomás Rau, obtuvo un 36% de respaldo, tras caer 12 puntos respecto del sondeo anterior. La misma cifra alcanzó el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, quien retrocedió diez puntos.

    También con un 36% figura la ministra de la Mujer, Judith Marín, cuya aprobación disminuyó ocho puntos, mientras que la ministra del Deporte, Natalia Duco, obtuvo el menor nivel de respaldo del gabinete con un 32%, tres puntos menos que en la medición previa.

    Finalmente, el sondeo reveló que un 41% de los encuestados aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast, mientras que un 53% la desaprueba.

    Más sobre:GabineteEncuesta CademMinistrosAprobaciónClaudio AlvaradoIván PodujeJorge QuirozJosé García RuminotDaniel MasMay ChomaliTomás RauFrancisco UndurragaJudith MarínNatalia DucoPresidente Kast

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