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    Política

    Espinoza cuestiona definición ideológica del FA y critica su postura en seguridad: “Nunca nos sustituirán como socialistas”

    Las declaraciones del senador PS surgen a pocas horas de que la tienda que lidera Constanza Martínez concluyera su primer Congreso Ideológico, instancia en que la colectividad se definió oficialmente como un “partido socialista”.

    Por 
    Roberto Martínez
    Senador del Partido Socialista (PS), Fidel Espinoza Foto: Aton

    El senador del Partido Socialista (PS), Fidel Espinoza, criticó con dureza la decisión del Frente Amplio (FA) de definirse oficialmente como un “partido socialista” tras concluir su primer Congreso Ideológico, afirmando que la colectividad liderada por Constanza Martínez no representa los principios históricos del socialismo chileno y cuestionando además sus posturas en materia de seguridad pública.

    A través de sus redes sociales, el parlamentario respondió a las conclusiones adoptadas por el FA luego de un proceso interno que se extendió por más de tres meses y culminó este domingo con la aprobación de los principales lineamientos políticos de la colectividad.

    Es bien extraña la definición del Frente Amplio. El Partido Socialista está por otorgar mayores atribuciones a nuestras policías en temas de seguridad; ustedes están con el Partido Comunista en contra. Le entregaron con sus definiciones a la ultraderecha los temas de orden y seguridad”, afirmó Espinoza.

    El legislador profundizó sus cuestionamientos señalando que el Frente Amplio no reemplazará el rol histórico del Partido Socialista dentro de la izquierda chilena.

    Nunca nos sustituirán como socialistas. Su teoría se les cayó con su fracasado Proceso Constituyente”, sostuvo.

    Frente Amplio reafirma identidad socialista

    Cabe señalar que este domingo la colectividad finalizó su primer Congreso Ideológico, cuyo principal acuerdo fue reafirmar que se define como "un partido socialista".

    Según la resolución adoptada, el partido sostiene que la desigualdad, la crisis climática y la concentración de la riqueza son consecuencia de un modelo económico que privilegia las ganancias por sobre las personas, planteando la necesidad de construir una alternativa política frente al avance de la derecha.

    Al respecto, la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, dio a conocer que una de las principales conclusiones del proceso fue consolidar al partido como una fuerza socialista que busca representar tanto a trabajadores como a micro, pequeños y medianos empresarios, además de cooperativas y otros sectores que viven de su trabajo.

    Asimismo, manifestó que la colectividad pretende construir una izquierda capaz de responder a “los desafíos de nuestro tiempo” como la inteligencia artificial, la automatización, el ecologismo y la defensa de los derechos humanos.

    Más sobre:Fidel EspinozaFrente AmplioPartido SocialistaConstanza MartínezCongreso IdeológicoOposiciónPolítica

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