SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Encuesta EY: empresas en Chile identifican menor riesgo por entorno económico, pero alertan por mayor competencia

    Estudio 2026 a casi 2.000 ejecutivos en Chile y América Latina de EY aborda los principales retos y oportunidades que están observando las compañías nacionales en comparación con la región. La integración de inteligencia artificial, automatización y analítica avanzada se consolida como el eje de las estrategias de modernización empresarial, según la consultora internacional.

    Julio NahuelhualPor 
    Julio Nahuelhual
    24 Mayo 2024 Vistas de la ciudad de Santiago, Sanhattan, edificios, departamentos, cordillera nevada, panoramicas. Foto: Andres Perez Andres Perez

    En el marco de una nueva encuesta regional de la consultora internacional EY, los ejecutivos de empresas en Chile reconocen que la nueva realidad económica y geopolítica internacional evidenciada en lo que va de 2026 ha cambiado las percepciones sobre los riesgos y desafíos de las compañías para los próximos tres años.

    En lo que es su cuarta versión anual, EY realizó una encuesta a casi 2000 ejecutivos de empresas de 18 países (poco más de 500 en Chile) sobre la forma en que las compañías se están adaptando a los cambios tecnológicos, sociales y económicos del entorno.

    Una de las principales conclusiones de la encuesta es el cambio de foco de las empresas chilenas desde las preocupaciones macroeconómicas hacia los desafíos de competencia y mercado.​ La incertidumbre geopolítica y la disrupción tecnológica también ganan relevancia, según el estudio.

    Al ser consultados sobre cuáles son los principales desafíos externos que enfrentará su empresa en los próximos 3 años, el primer lugar de las preferencias se lo llevó la “entrada de nuevos competidores y sustitutos”, con 31% (cinco puntos más arriba que el año pasado), y “cambios en la demanda, preferencias y comportamientos de los clientes y consumidores”, con 30% (tres puntos más que la versión pasada).

    Por contrapartida, las preocupaciones en torno al escenario económico local (25% este año versus 34% en 2025) e internacional (27% en 2026 versus 27% el año anterior) perdieron relevancia este año para las empresas chilenas.

    “Estamos viendo un cambio de foco muy claro: desde la preocupación por el entorno económico hacia la presión competitiva. Hoy el principal riesgo para las empresas no es solo la volatilidad, sino quedarse atrás en mercados más dinámicos, con nuevos competidores y tecnologías que cambian las reglas del juego. Pero, además, está cambiando la forma de planificar. Ya no basta con proyectar un escenario; las empresas están teniendo que prepararse para múltiples futuros posibles y ejecutar decisiones más flexibles. En ese contexto, la diferencia la van a marcar quienes logren adaptarse más rápido, ejecutar mejor y capturar oportunidades antes que el resto”, afirma Eduardo Valente, socio líder de Mercados EY Latinoamérica.

    Eduardo Valente, socio líder de Mercados EY Latinoamérica.

    Valente añade que las empresas no han dejado de preocuparse por la economía, sino que han aprendido a convivir con ella. “Después de varios años de alta inflación, tasas elevadas e incertidumbre, hoy el entorno macro es percibido como más predecible, o al menos más gestionable. Por eso el foco se está moviendo: desde mirar el contexto hacia ejecutar mejor el negocio. La atención está pasando de la economía a la capacidad real de crecer, competir y adaptarse”, complementa.

    En relación al aumento de la preocupación por la competencia y el mercado, el socio de EY explica que esto se debe a que el nivel de competencia cambió estructuralmente. “Hoy no solo hay más competidores, sino que aparecen más rápido, con modelos más ágiles y con tecnología que reduce las barreras de entrada. A eso se suma un cliente mucho más exigente, informado y menos leal, lo que obliga a las empresas a adaptarse con mayor velocidad. En ese contexto, el riesgo principal ya no es el ciclo económico, sino la capacidad de diferenciarse, innovar y capturar crecimiento”, sostiene Valente.

    Inteligencia artificial

    Al momento de ser consultados por los principales desafíos internos que enfrentará la empresa en los próximos 3 años, los ejecutivos chilenos pusieron en primer lugar a las mejoras operacionales, de productividad y costos (34%), seguido de crecimiento de participación de mercado (29%). Más atrás, se consolidó la tecnología y transformación digital (28%).

    A propósito de este último dato, el estudio también se interna en la relación de las empresas con la inteligencia artificial y la analítica avanzada. Estas se consolidan como el eje de las estrategias de modernización empresarial, según el estudio.

    Entre las tecnologías disruptivas con mayor potencial de impacto destacan la inteligencia artificial avanzada y los sistemas autónomos (81%), seguidos por analytics y big data (71%). También sobresalen la automatización inteligente y la robótica (67%), la infraestructura digital (65%) y la ciberseguridad (64%), reflejando el creciente foco en eficiencia, resiliencia y gestión de riesgos tecnológicos, según la encuesta de EY.

    Más sobre:eyestudioempresaseduardo valentechileamérica Latina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Personas en quiebra y en renegociación por deudas más que se duplican a mayo y expertos lo atribuyen a la debilidad de la economía

    Gremio de laboratorios destaca el potencial de Chile para ser un gran exportador de medicamentos

    CEO de Forestal Santa Blanca y negocio de aserraderos: “El alza del diésel nos pegó muy duro, estancó bastante la demanda”

    Trabajar de noche podría aumentar el riesgo de depresión en mujeres, según un estudio

    Estas son las señales de que tienes un trastorno del sueño, según especialistas

    Acusación contra Calisto amenaza mayoría parlamentaria del gobierno y enciende alertas entre senadores en la mira de la justicia

    Lo más leído

    1.
    Hernán Searle, dueño de Trailer Logistics: “El costo operacional del camión eléctrico ya equivale al del diésel e incluso lo supera”

    Hernán Searle, dueño de Trailer Logistics: “El costo operacional del camión eléctrico ya equivale al del diésel e incluso lo supera”

    2.
    Cómo funciona en otros países la indemnización por años de servicio que el gobierno pretende modificar

    Cómo funciona en otros países la indemnización por años de servicio que el gobierno pretende modificar

    3.
    Los negocios de Asmar

    Los negocios de Asmar

    4.
    Sindicato de Escondida recurre a Tribunal Ambiental y pide nulidad a millonario proyecto aprobado de BHP

    Sindicato de Escondida recurre a Tribunal Ambiental y pide nulidad a millonario proyecto aprobado de BHP

    5.
    CEO de Forestal Santa Blanca y negocio de aserraderos: “El alza del diésel nos pegó muy duro, estancó bastante la demanda”

    CEO de Forestal Santa Blanca y negocio de aserraderos: “El alza del diésel nos pegó muy duro, estancó bastante la demanda”

    6.
    Gremio de laboratorios destaca el potencial de Chile para ser un gran exportador de medicamentos

    Gremio de laboratorios destaca el potencial de Chile para ser un gran exportador de medicamentos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 29 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 29 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Senapred declara alerta amarilla para Pichilemu por incendio forestal que afecta 100 hectáreas

    Senapred declara alerta amarilla para Pichilemu por incendio forestal que afecta 100 hectáreas

    Antofagasta y sectores de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alerta temprana preventiva por vientos

    Antofagasta y sectores de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alerta temprana preventiva por vientos

    Temblor hoy, lunes 29 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, lunes 29 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Acusación contra Calisto amenaza mayoría parlamentaria del gobierno y enciende alertas entre senadores en la mira de la justicia

    Chile Vamos deja en suspenso apoyo a indulto general a uniformados condenados en el 18-O y pide revisar “caso a caso”

    Personas en quiebra y en renegociación por deudas más que se duplican a mayo y expertos lo atribuyen a la debilidad de la economía
    Negocios

    Personas en quiebra y en renegociación por deudas más que se duplican a mayo y expertos lo atribuyen a la debilidad de la economía

    CEO de Forestal Santa Blanca y negocio de aserraderos: “El alza del diésel nos pegó muy duro, estancó bastante la demanda”

    Gremio de laboratorios destaca el potencial de Chile para ser un gran exportador de medicamentos

    Trabajar de noche podría aumentar el riesgo de depresión en mujeres, según un estudio
    Tendencias

    Trabajar de noche podría aumentar el riesgo de depresión en mujeres, según un estudio

    Estas son las señales de que tienes un trastorno del sueño, según especialistas

    Descubren una mariposa que casi no envejece: cómo su “secreto” podría prolongar la vida de los humanos

    El cruce de declaraciones entre Alfaro y Chilavert que tensiona a Paraguay antes de jugar con Alemania
    El Deportivo

    El cruce de declaraciones entre Alfaro y Chilavert que tensiona a Paraguay antes de jugar con Alemania

    Con el regreso al gol de Lucero: la U vence a San Felipe y le arrebata el liderato de su zona en la Copa Chile

    Repasa el triunfo de la U sobre San Felipe en Copa Chile

    Review del DLC 2026 de EA Sports F1 25: ¿Vale la pena?
    Tecnología

    Review del DLC 2026 de EA Sports F1 25: ¿Vale la pena?

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    Muere el comediante José Luis “Koto” Valenzuela: sus colegas lo despidieron en redes
    Cultura y entretención

    Muere el comediante José Luis “Koto” Valenzuela: sus colegas lo despidieron en redes

    Reseña de libros: de Benjamin Markovits a Omar Jayam

    La resurrección de las batallas de freestyle entre rimas, plazas y nueva sangre

    Reino Unido, 10 años después del Brexit
    Mundo

    Reino Unido, 10 años después del Brexit

    Bukele formaliza precandidatura para buscar un tercer mandato consecutivo en las elecciones de 2027

    Presidente del Parlamento libanés afirma que el acuerdo para alcanzar la paz con Israel “no se llevará a cabo ni se implementará”

    Cosiendo en comunidad
    Paula

    Cosiendo en comunidad

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía