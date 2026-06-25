DT dicta norma que elimina duplicidad de beneficios a trabajadores que se cambian de sindicato dentro de empresas

La Dirección del Trabajo emitió el 23 de junio un dictamen para regular una práctica que se da en algunos sindicatos de grandes empresas.

De acuerdo a la DT, “el trabajador que se desafilia del sindicato con el cual mantiene un instrumento colectivo vigente y se afilia a otra organización sindical, permanece sujeto al instrumento colectivo suscrito por la organización a la que pertenecía, no forma parte del proceso de negociación colectiva iniciado por el sindicato al que se afilió con posterioridad, y debe pagar el total de la cuota mensual ordinaria de su antiguo sindicato durante toda la vigencia de dicho instrumento colectivo”.

Asimismo, menciona que “al término de la vigencia del referido instrumento, el trabajador pasará a estar afecto al instrumento colectivo del nuevo sindicato, en caso de existir éste, y tendrá su derecho a negociar colectivamente con esta última organización en la oportunidad que le corresponda conforme al artículo 333 del Código del Trabajo”.

Los expertos laborales concuerdan que el dictamen busca la correcta interpretación del Código del Trabajo.

El exsubsecretario del Trabajo y socio de Mendoza Luksic y Valencia, Zarko Luksic, explica que este dictamen busca “evitar que los trabajadores que ya están sujetos a un instrumento colectivo negocien y presionen a que les adelanten los beneficios del nuevo instrumento que negocian”. Esto, porque “se producía una afiliación desmedida de un sindicato a otro que empezaba a negociar con la esperanza de percibir algún beneficio. Esto generaba una tensión entre los sindicatos”.

Para el experto laboral, “es la interpretación correcta y no afecta a la libertad sindical ya que estas restricciones lo establecen la ley”.

Ana Velásquez, socia de Eguiguren Abogados, plantea que “la interpretación es coherente con el Código del Trabajo y resuelve problemas concretos, pero tiene un costo real. El trabajador que cambia de sindicato queda fuera de la negociación colectiva por un período que puede ser muy extenso. Una solución intermedia habría sido permitir al trabajador participar en el proceso negociador del nuevo sindicato, pero aplicarle el instrumento resultante solo una vez vencido el anterior. Eso resguardaba tanto el orden del sistema como los derechos del trabajador”.

Para Velásquez, “este dictamen opta por la coherencia del sistema por sobre la libertad efectiva del trabajador de cambiar de sindicato con consecuencias inmediatas. Es una decisión válida, pero discutible”.