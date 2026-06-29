Bukele formaliza precandidatura para buscar un tercer mandato consecutivo en las elecciones de 2027

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio un nuevo paso para buscar su permanencia en el poder al inscribir su precandidatura presidencial con miras a las elecciones de 2027, en las que intentará obtener un tercer mandato consecutivo al frente del país.

La información fue confirmada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), colectividad liderada por el propio mandatario.

A través de redes sociales, el secretario general de la tienda política, Xavi Zablah Bukele, publicó una fotografía en la que aparece la firma del gobernante en el documento de inscripción acompañado del mensaje: “Estamos listos”.

La misma publicación muestra además la postulación del actual vicepresidente, Félix Ulloa, quien busca repetir como compañero de fórmula de Bukele para el próximo proceso electoral.

Si bien el jefe de Estado no se ha referido públicamente a la inscripción, Ulloa reaccionó mediante sus redes sociales agradeciendo la posibilidad de continuar formando parte del proyecto político del oficialismo.

“Gracias por esta nueva oportunidad de continuar contribuyendo en el maravilloso proyecto de transformar nuestro país”, expresó el vicepresidente, quien sostuvo además que “décadas y siglos de sueños frustrados comienzan a ser realidad” y aseguró que la ciudadanía acompaña ese proceso.

La inscripción ocurre cerca de un año después de que la Asamblea Legislativa aprobara una reforma constitucional que modificó las reglas para la elección presidencial. Entre los principales cambios se encuentra la autorización para la reelección indefinida del jefe de Estado y la ampliación del período presidencial desde cinco a seis años.

La modificación constitucional abrió la puerta para que Bukele pueda volver a competir por la Presidencia en 2027, consolidando un modelo que ha generado respaldo entre sus seguidores por su política de seguridad, pero también cuestionamientos de organismos internacionales y sectores de oposición, que han advertido sobre los efectos de la reforma en el equilibrio institucional y la alternancia democrática.

De concretarse su candidatura y resultar electo, Bukele iniciaría un nuevo período presidencial en un escenario marcado por el fortalecimiento del oficialismo en la Asamblea Legislativa y por el debate en torno a los alcances de las reformas constitucionales impulsadas durante su administración.