Pavez aborda eventual indulto a uniformados condenados por el estallido: “El Ejecutivo va a tomar la decisión”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se refirió a la posibilidad de avanzar en un indulto a uniformados condenados por causas vinculadas al estallido social, luego de ser consultado por un proyecto impulsado por parlamentarios libertarios y republicanos.

En entrevista con Estado Nacional, de TVN, la autoridad sostuvo que se trata de una materia con una “fuerte carga política” y evitó fijar una postura definitiva del Gobierno respecto de la iniciativa.

“Todo el tema de los indultos tiene una fuerte carga política”, señaló Pavez.

En esa línea, el subsecretario afirmó que, a varios años del 18 de octubre, ha sido posible revisar con mayor distancia las responsabilidades políticas y penales que se establecieron durante ese periodo.

Pavez evita fijar postura sobre ley de indultos a uniformados condenados por el 18-O y espera conocer el proyecto

“Yo creo que lo que ha pasado con el estallido social, varios años ya de su ocurrencia, nos ha permitido aquilatar aquellas responsabilidades políticas y también penales, que en su minuto fueron juzgadas de manera equivocada”, sostuvo.

Pavez indicó además que fue invitado a la comisión investigadora del 18 de octubre para abordar la revisión de pensiones de gracia, materia que, según dijo, ha sido comprometida por el Presidente y el Ministerio del Interior.

Respecto de un eventual indulto, explicó que existen dos caminos distintos en el ordenamiento jurídico: el indulto particular, que puede otorgar el Presidente de la República bajo determinadas condiciones legales, y el indulto general, que requiere tramitación legislativa.

“El indulto particular son los que el Presidente de la República puede otorgar cuando se cumplen determinadas condiciones que están fijadas en una ley. Lo otro es un indulto general, que es una materia legislativa”, explicó.

Pavez evita fijar postura sobre ley de indultos a uniformados condenados por el 18-O y espera conocer el proyecto

Sobre la posibilidad de un indulto general, Pavez sostuvo que se trata de una discusión que el Gobierno deberá seguir con atención si es impulsada por parlamentarios.

“Es una discusión que, si algunos parlamentarios quieren tener, vamos a tener que seguir con mucha atención esa discusión, en su minuto dar una posición cuando conozcamos el texto y cuando conozcamos el tipo de discusión”, afirmó.

En cuanto a las atribuciones presidenciales, el subsecretario señaló que el Ejecutivo debe responder cuando se ejerce el derecho de petición y que esos casos deberán analizarse de manera particular.

Pavez evita fijar postura sobre ley de indultos a uniformados condenados por el 18-O y espera conocer el proyecto Andres Perez

“Respecto a la atribución presidencial, aquí hay un derecho de petición que se ejerce constitucionalmente. Cuando a usted le piden, el Ejecutivo tiene que responder, y lo tendremos que analizar caso a caso”, sostuvo.

Finalmente, Pavez afirmó que la decisión sobre esta materia deberá ser adoptada por el Presidente, tras un análisis exhaustivo.

“En materia de indulto es una decisión que tiene que tomar el Presidente con un análisis muy exhaustivo”, concluyó.