Todas las fichas puestas en Arrau: La Moneda busca recuperar popularidad con agenda de seguridad

La preocupación se repite en conversaciones reservadas entre parlamentarios oficialistas, dirigentes de partido y autoridades de gobierno. En recorridos por sus distritos, varios legisladores aseguran percibir una creciente impaciencia entre quienes respaldaron la candidatura presidencial de José Antonio Kast y que hoy esperan cambios más visibles en una de las materias que definió la elección de 2025.

“¿Y cuándo?”, es una de las preguntas que -relatan distintas fuentes del sector- escuchan con frecuencia cuando el tema es seguridad. La inquietud apunta a que todavía falta un golpe de timón capaz de modificar la cotidianidad en barrios donde el temor a la delincuencia sigue siendo una constante.

Incluso, en algunos sectores de la base electoral del oficialismo han comenzado a surgir peticiones para avanzar hacia fórmulas más drásticas, entre ellas una mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de control del orden público.

Se trata, sin embargo, de una alternativa respecto de la cual el Presidente Kast ha manifestado reparos y que no forma parte de la estrategia impulsada desde La Moneda.

Desde su gira por La Araucanía, el jefe de Estado señaló que “en estos días de grandes tragedias y de asesinatos horribles de niños, se levanta la voz para decir que la Fuerzas Armadas tienen que salir a la calle. Pero las veces que han salido, salieron en el estallido, ¿quién responde por ese joven conscripto que hoy día cumple condena en la Serena? (...) Se produce esta crisis social en Chile, es convocado a controlar el orden público, usa el armamento, dispara, y fallece un ciudadano ecuatoriano”.

Luego planteó: “¿Dónde está el joven? Preso. Diez años. Es muy fácil decir que los militares salgan a la calle pero, ¿quién se hace responsable después?“.

“No es excusa decir que no están preparados”, retrucó el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, cuestionando el rechazo del gobierno a un eventual despliegue militar.

Tras la salida de Trinidad Steinert, la administración apostó por Martín Arrau para encabezar una nueva etapa. Dentro del oficialismo existe consenso respecto de que el ministro se ha transformado en uno de los nombres con mejor evaluación pública dentro del gabinete. Distintos sondeos lo sitúan entre las figuras con mayor potencial político del gobierno, condición que en Palacio consideran un activo relevante para una administración que busca recuperar iniciativa .

En Palacio existe conciencia de que el margen para esperar resultados se estrecha. En el oficialismo admiten que la paciencia ciudadana comienza a agotarse y que la demanda por respuestas más visibles frente a la delincuencia sigue creciendo. El diagnóstico cobra especial relevancia en momentos en que el gobierno no ha logrado revertir sus niveles de desaprobación desde el impacto que generó el alza de los combustibles.

Por lo mismo, parte importante del éxito de la actual gestión dependerá de los resultados que consiga la cartera. La lógica es que si el gobierno logra avances visibles en el combate a la delincuencia, aumentan las posibilidades de mejorar su evaluación ciudadana.

Con esa convicción, apenas asumió el cargo Arrau imprimió un ritmo distinto al trabajo del ministerio. Según describen en el Ejecutivo, una de sus primeras definiciones fue acelerar iniciativas que se encontraban pendientes y reforzar la presencia operativa de la cartera en terreno.

La evaluación interna era que existía espacio para imprimir mayor velocidad a la gestión y acortar los tiempos de ejecución de diversas medidas consideradas prioritarias. En ese contexto, el ministro comenzó a desplegar una agenda marcada por actividades prácticamente diarias y una presencia constante durante fines de semana.

La estrategia tiene dos objetivos. El primero es reforzar la acción policial en sectores especialmente complejos mediante operativos, fiscalizaciones y coordinaciones con distintas instituciones del Estado. El segundo es proyectar la imagen de una autoridad visible, presente y conectada con los problemas que afectan a la población.

Desde su llegada a la cartera, Arrau ha participado en copamientos policiales en distintos puntos de la Región Metropolitana, visitas a recintos penitenciarios, inspecciones en la frontera norte y pasos fronterizos, controles vehiculares y encuentros con víctimas de delitos, entre otras actividades.

En Palacio transmiten que el estilo del titular de Seguridad se ha hecho notar en el Ejecutivo, pero también se ha evidenciado a nivel de percepción ciudadana. De hecho, destacan que -en los distintos sondeos de opinón pública que se han conocido- existe una mejor evaluación del desempeño de la cartera.

Por ejemplo, de acuerdo con la tercera entrega del Test Descifra-Gabinete de Kast –que surge producto de una alianza entre Copesa y Artool y mide el rendimiento de los ministros mes a mes–, un 54% respalda las capacidades de Arrau de cara a los desafíos de su cartera, mientras que una de cada tres personas afirma que no las posee (33%). En la edición anterior del sondeo, en contraste, un 56% había reprobado las habilidades de Steinert.

Así, en Palacio reconocen que las fichas, en gran medida, están puestas en el ministro republicano, quien representa una de las agendas más relevantes de Kast y una de sus principales banderas de campaña, bajo el concepto del “gobierno de emergencia”.

Si bien recalcan que toda el área de economía, que encabeza el ministro Jorge Quiroz, es la columna vertebral del proyecto del gobierno, destacan que el manejo en seguridad y la percepción ciudadana es lo que mueve la aguja en términos de aprobación.