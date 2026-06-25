SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Todas las fichas puestas en Arrau: La Moneda busca recuperar popularidad con agenda de seguridad

    En el oficialismo admiten que la paciencia ciudadana comienza a agotarse. Con el tiempo corriendo en contra, La Moneda busca exhibir avances visibles en la materia y así recuperar aprobación.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre
    16 JUNIO 2026 MINISTRO DE SEGURIDAD, MARTIN ARRAU. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La preocupación se repite en conversaciones reservadas entre parlamentarios oficialistas, dirigentes de partido y autoridades de gobierno. En recorridos por sus distritos, varios legisladores aseguran percibir una creciente impaciencia entre quienes respaldaron la candidatura presidencial de José Antonio Kast y que hoy esperan cambios más visibles en una de las materias que definió la elección de 2025.

    “¿Y cuándo?”, es una de las preguntas que -relatan distintas fuentes del sector- escuchan con frecuencia cuando el tema es seguridad. La inquietud apunta a que todavía falta un golpe de timón capaz de modificar la cotidianidad en barrios donde el temor a la delincuencia sigue siendo una constante.

    Incluso, en algunos sectores de la base electoral del oficialismo han comenzado a surgir peticiones para avanzar hacia fórmulas más drásticas, entre ellas una mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de control del orden público.

    Se trata, sin embargo, de una alternativa respecto de la cual el Presidente Kast ha manifestado reparos y que no forma parte de la estrategia impulsada desde La Moneda.

    Desde su gira por La Araucanía, el jefe de Estado señaló que “en estos días de grandes tragedias y de asesinatos horribles de niños, se levanta la voz para decir que la Fuerzas Armadas tienen que salir a la calle. Pero las veces que han salido, salieron en el estallido, ¿quién responde por ese joven conscripto que hoy día cumple condena en la Serena? (...) Se produce esta crisis social en Chile, es convocado a controlar el orden público, usa el armamento, dispara, y fallece un ciudadano ecuatoriano”.

    Luego planteó: “¿Dónde está el joven? Preso. Diez años. Es muy fácil decir que los militares salgan a la calle pero, ¿quién se hace responsable después?“.

    “No es excusa decir que no están preparados”, retrucó el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, cuestionando el rechazo del gobierno a un eventual despliegue militar.

    Tras la salida de Trinidad Steinert, la administración apostó por Martín Arrau para encabezar una nueva etapa. Dentro del oficialismo existe consenso respecto de que el ministro se ha transformado en uno de los nombres con mejor evaluación pública dentro del gabinete. Distintos sondeos lo sitúan entre las figuras con mayor potencial político del gobierno, condición que en Palacio consideran un activo relevante para una administración que busca recuperar iniciativa.

    En Palacio existe conciencia de que el margen para esperar resultados se estrecha. En el oficialismo admiten que la paciencia ciudadana comienza a agotarse y que la demanda por respuestas más visibles frente a la delincuencia sigue creciendo. El diagnóstico cobra especial relevancia en momentos en que el gobierno no ha logrado revertir sus niveles de desaprobación desde el impacto que generó el alza de los combustibles.

    Por lo mismo, parte importante del éxito de la actual gestión dependerá de los resultados que consiga la cartera. La lógica es que si el gobierno logra avances visibles en el combate a la delincuencia, aumentan las posibilidades de mejorar su evaluación ciudadana.

    Con esa convicción, apenas asumió el cargo Arrau imprimió un ritmo distinto al trabajo del ministerio. Según describen en el Ejecutivo, una de sus primeras definiciones fue acelerar iniciativas que se encontraban pendientes y reforzar la presencia operativa de la cartera en terreno.

    La evaluación interna era que existía espacio para imprimir mayor velocidad a la gestión y acortar los tiempos de ejecución de diversas medidas consideradas prioritarias. En ese contexto, el ministro comenzó a desplegar una agenda marcada por actividades prácticamente diarias y una presencia constante durante fines de semana.

    La estrategia tiene dos objetivos. El primero es reforzar la acción policial en sectores especialmente complejos mediante operativos, fiscalizaciones y coordinaciones con distintas instituciones del Estado. El segundo es proyectar la imagen de una autoridad visible, presente y conectada con los problemas que afectan a la población.

    Desde su llegada a la cartera, Arrau ha participado en copamientos policiales en distintos puntos de la Región Metropolitana, visitas a recintos penitenciarios, inspecciones en la frontera norte y pasos fronterizos, controles vehiculares y encuentros con víctimas de delitos, entre otras actividades.

    En Palacio transmiten que el estilo del titular de Seguridad se ha hecho notar en el Ejecutivo, pero también se ha evidenciado a nivel de percepción ciudadana. De hecho, destacan que -en los distintos sondeos de opinón pública que se han conocido- existe una mejor evaluación del desempeño de la cartera.

    Por ejemplo, de acuerdo con la tercera entrega del Test Descifra-Gabinete de Kast –que surge producto de una alianza entre Copesa y Artool y mide el rendimiento de los ministros mes a mes–, un 54% respalda las capacidades de Arrau de cara a los desafíos de su cartera, mientras que una de cada tres personas afirma que no las posee (33%). En la edición anterior del sondeo, en contraste, un 56% había reprobado las habilidades de Steinert.

    Así, en Palacio reconocen que las fichas, en gran medida, están puestas en el ministro republicano, quien representa una de las agendas más relevantes de Kast y una de sus principales banderas de campaña, bajo el concepto del “gobierno de emergencia”.

    Si bien recalcan que toda el área de economía, que encabeza el ministro Jorge Quiroz, es la columna vertebral del proyecto del gobierno, destacan que el manejo en seguridad y la percepción ciudadana es lo que mueve la aguja en términos de aprobación.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaMartin ArrauLa MonedaSeguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oposición trabaja en presentación de indicaciones a la megarreforma tras aprobación de la idea de legislar en el Senado

    Formalizan por tráfico de migrantes a sujetos que cobraban para ingresar a Chile niños desde Haití

    Armendáriz vuelve al Ministerio Público: Valencia ficha al exfiscal regional Centro Norte en la Fiscalía Nacional

    El incómodo Pedro Araya y su abstención ante la megarreforma

    Las “green card”: la peculiar licencia de los diputados PDG para desmarcarse de su bancada tres veces al año

    Siguen las negociaciones de papel por megarreforma: oposición entrega nueva carta a Quiroz y Alvarado tras derrota

    Lo más leído

    1.
    Exjefe de prensa de Sedini y el hijo de Marcela Cubillos se integran a la dirección de prensa de la Presidencia

    Exjefe de prensa de Sedini y el hijo de Marcela Cubillos se integran a la dirección de prensa de la Presidencia

    2.
    Pascual apunta a Quiroz tras aprobación en general de megaproyecto en Senado: “Quiere restaurar el Estado de fines de los 80″

    Pascual apunta a Quiroz tras aprobación en general de megaproyecto en Senado: “Quiere restaurar el Estado de fines de los 80″

    3.
    Senador Cruz-Coke ratifica que se inhabilita en acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau

    Senador Cruz-Coke ratifica que se inhabilita en acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau

    4.
    Gobierno acepta renuncia de seremi de Agricultura de Arica tras realización de test de drogas

    Gobierno acepta renuncia de seremi de Agricultura de Arica tras realización de test de drogas

    5.
    El incómodo Pedro Araya y su abstención ante la megarreforma

    El incómodo Pedro Araya y su abstención ante la megarreforma

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    Rating del miércoles 24 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 24 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Australia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Australia en TV y streaming

    Oposición trabaja en presentación de indicaciones a la megarreforma tras aprobación de la idea de legislar en el Senado
    Chile

    Oposición trabaja en presentación de indicaciones a la megarreforma tras aprobación de la idea de legislar en el Senado

    Formalizan por tráfico de migrantes a sujetos que cobraban para ingresar a Chile niños desde Haití

    Armendáriz vuelve al Ministerio Público: Valencia ficha al exfiscal regional Centro Norte en la Fiscalía Nacional

    Índice de inflación favorito de la Fed anota su mayor aumento en más de 3 años
    Negocios

    Índice de inflación favorito de la Fed anota su mayor aumento en más de 3 años

    Sindicato de Escondida recurre a Tribunal Ambiental y pide nulidad a millonario proyecto aprobado de BHP

    DT dicta norma que elimina duplicidad de beneficios a trabajadores que se cambian de sindicato dentro de empresas

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela
    Tendencias

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Un campeón, potencia europea y Marcelo Bielsa: las amenazas de Argentina y Brasil en dieciseisavos de final del Mundial
    El Deportivo

    Un campeón, potencia europea y Marcelo Bielsa: las amenazas de Argentina y Brasil en dieciseisavos de final del Mundial

    Figura de España sorprende con reflexión sobre Marcelo Bielsa previo al duelo ante Uruguay: “Ustedes lo conocen bien”

    Joaquín Niemann responde al favoritismo y consigue un brillante estreno en el Abierto de Italia

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile
    Tecnología

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    Francisco Reyes: “Shakespeare es fascinante por la lucidez con que aborda las pasiones humanas”
    Cultura y entretención

    Francisco Reyes: “Shakespeare es fascinante por la lucidez con que aborda las pasiones humanas”

    ‘All You Need Is Love’: el caótico debut satelital de The Beatles que originó su día de celebración Global

    Periodista salvadoreño Óscar Martínez visita Santiago para presentar su libro “Bukele, el rey desnudo”

    “Fueron los 7,8 segundos más largos de mi vida”: Los dramáticos testimonios del terremoto doble en Venezuela
    Mundo

    “Fueron los 7,8 segundos más largos de mi vida”: Los dramáticos testimonios del terremoto doble en Venezuela

    Estados Unidos afirma que busca un acuerdo definitivo con Irán pero “no a cualquier precio”

    María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo internacional por terremotos en Venezuela

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas
    Paula

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas

    Tallos de betarraga en escabeche

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado