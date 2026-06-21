Test Descifra-Gabinete de Kast: Arrau (Seguridad Pública) irrumpe con fuerte impacto y evaluación positiva

Santiago, 27 de mayo de 2026. El Ministro de Seguridad Publica, Martin Arrau realiza punto de prensa luego de una reunion protocolar con el Fiscal Nacional. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Arrau pisa fuerte y disputa relevancia con Quiroz

A poco más de 30 días de la salida de Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad tras una seguidilla de tropiezos –el último de ellos, cuando la exfiscal de Tarapacá afirmó que no esperaba que se le exigiera un plan de seguridad formal–, el nuevo titular de la cartera, Martín Arrau, logró aterrizar la hoja de ruta del ministerio y, cumplidas cuatro semanas en el cargo, consigue un mayor respaldo de la ciudadanía que su predecesora.

De acuerdo con la tercera entrega del Test Descifra-Gabinete de Kast –que surge producto de una alianza entre Copesa y Artool y mide el rendimiento de los ministros mes a mes–, un 54% respalda las capacidades de Arrau de cara a los desafíos de su cartera, mientras que una de cada tres personas afirma que no las posee (33%). En la edición anterior del sondeo, en contraste, un 56% había reprobado las habilidades de Steinert.

Pese al cuestionamiento de la falta de experiencia de Arrau en seguridad –quien hasta el 19 de mayo, día del cambio de gabinete, se desempeñaba como ministro de Obras Públicas–, el ingeniero no tardó en tomar las riendas de la cartera, al menos públicamente. A solo días del ajuste, el ingeniero aseguró que la estrategia nacional de seguridad aprobada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric era “suficiente”, para en los días siguientes exponer ante la Cámara Baja una agenda de 65 tareas y siete ejes centrales.

En cuanto a los desafíos prioritarios que le asigna la ciudadanía, los encuestados ubican en primer puesto el respaldo de las policías y la legítima defensa (40%) –lo que ha sido parte de su agenda, con presencia en operativos y reuniones con Carabineros–, seguido de la reducción de la tasa de homicidios (39%) y, en menor medida, la construcción de cárceles de máxima seguridad (21%).

Por otro lado, Arrau se posiciona en el segundo lugar del top 10 de ministros según alcance digital y control de agenda, con 1,8 millones de alusiones en prensa y redes sociales. De estas, las que refirieron a materias de su ministerio fueron un 54%.

Al considerar que el nombre del secretario de Estado no apareció en los dos rankings anteriores al ajuste ministerial, esto permite hablar de una entrada impetuosa que lo deja en una posición que disputa relevancia con el titular de Hacienda, Jorge Quiroz. Este se ha mantenido en el top 3 del ranking de alcance digital en todas las mediciones: en abril lideró la tabla y en mayo se adjudicó el tercer lugar. Ahora, el jefe de las finanzas del Estado está de vuelta en el primer puesto, con 2,8 millones de menciones, donde un 55,6% correspondieron a materias de su agenda.

Según explica Camilo Feres, director ejecutivo de Descifra, el cambio de gabinete permitió nivelar “un cierto desbalance en la percepción de la opinión pública entre las dos promesas centrales del gobierno, economía y seguridad”.

No obstante, al contrario de su par de Seguridad, las convicciones respecto de las capacidades del economista para enfrentar los desafíos de su cartera son principalmente negativas (50%), aunque el indicador se contrajo respecto del mes pasado (56%). De la misma forma, en el ítem la opción positiva ganó terreno al registrar un ascenso de 38% a 43%, recuperando el respaldo a sus capacidades de abril (42%).

En el último mes, el jefe de la billetera fiscal continuó su cruzada por conseguir la aprobación de la megarreforma; inició una ofensiva contra al exministro de Hacienda de Gabriel Boric, Nicolás Grau, tras denunciar “inconsistencias” en la proyección de la deuda pública, que derivó en una bullada acusación constitucional, y causó polémica por el embargo de las cuentas bancarias de los deudores del CAE.

Por otro lado, entre los principales desafíos que la ciudadanía asigna a Quiroz, lidera la consecución de un equilibrio fiscal para Chile (45%) y que la economía vuelva a crecer al 4% (37%), en tanto queda rezagada la reducción del desempleo a cerca del 6% (18%).

Poduje, aprobación consistente

Desde el último Test Descifra-Gabinete de Kast, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, mantuvo una alta presencia en terreno, donde destacó una aparición en el Encuentro Nacional de Alcaldes, en que intentó bajar las tensiones que causó la propuesta del Ejecutivo de modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

De acuerdo con Descifra, Poduje consolidó una evaluación favorable de sus capacidades frente a los desafíos de su cartera en las últimas tres mediciones, con cifras que mejoran progresivamente desde abril (54%) y mayo (55%), que este mes llegan a su punto máximo, con un 58%.

“Es el único ministro con seguimiento longitudinal que mantiene un balance favorable en todas las mediciones y registra una tendencia al alza”, complementa Feres, y agrega que esta tendencia positiva también implica un desafío debido a las “altas expectativas de que logre mostrar avances concretos”.

Sobre estos desafíos, la encuesta arroja que los prioritarios son conseguir logros tangibles en la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios (47%) y “acelerar la construcción de viviendas sociales y desalojo de campamentos ilegales” (41%).

Por otro lado, el arquitecto aparece en el tercer puesto del top 10 de alcance digital, con 1,8 millones de alusiones en la prensa y redes sociales, justo por debajo de Arrau. En tanto, su control de agenda fue de un 37,9% este mes, cifra ligeramente menor a la que obtuvo en mayo (38,7%) y la mitad de la que percibió en abril (71,8%).

Buen debut del biministro Alvarado

Este es el primer Test Descifra-Gabinete de Kast de Claudio Alvarado (UDI) como biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, y el 53% consideró que sus capacidades son suficientes para los desafíos de sus carteras, frente a un tercio (33%) que opinó lo contrario.

“En sus nuevas destinaciones, tanto Arrau como Alvarado debutan con buenos números tanto en capacidades para el cargo como en control de agenda en sus tareas prioritarias”, agrega Feres. En el top 10 de alcance digital, el vocero escaló al quinto puesto, con 779 mil alusiones en redes sociales y prensa, escalando fuertemente en el ranking en comparación con el mes pasado, cuando salió séptimo. Además, su control de agenda subió de 34,4% a 55,4%.

De esta manera, registra mejores resultados que la exministra de la cartera, Mara Sedini, quien antes de su remoción lideró el top 10 de presencia en redes sociales y prensa, pero con la mitad del control de agenda de Alvarado (28,8%).

Finalmente, los desafíos prioritarios para el biministro, según recabó Descifra, son comunicar de forma efectiva las decisiones y políticas del gobierno (42%) y ejercer la jefatura del gabinete y la coordinación interministerial (22%).

Aumenta el control de agenda y rota el top 10

Como Mara Sedini y Trinidad Steinert concentraban gran parte de las alusiones en la prensa y en redes sociales, el volumen de la conversación sobre los ministros del top 10 fue menor durante junio. Al sumar esto a la atomización del interés público de seis carteras en los tres nuevos biministros –Claudio Alvarado, Louis de Grange y Daniel Mas–, se percibió un aumento de 18 puntos porcentuales en el control de agenda de los secretarios de Estado del ranking, pasando este indicador de 31,2% a 49,2%.

Mantiene su protagonismo la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, quien quedó en el cuarto puesto del ranking, con un volumen de alusiones de 1,3 millones. El mes pasado, debido a la agresión que sufrió en Valdivia, ocupó el segundo lugar del top 10, con un control de agenda del 5,6%. En cambio, este mes su control ascendió a 31%.

No obstante, como explica Feres, su respaldo ha disminuido: “En mayo, el 51% consideraba que la ministra tenía las capacidades necesarias para su cartera. En junio, ese porcentaje cae al 42%, mientras que quienes consideran que no las tiene sube del 36% al 48%, invirtiéndose el balance. Es la caída más pronunciada del panel entre mediciones consecutivas”.

En cuanto al resto de las carteras sectoriales, el ministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, percibió el mismo fenómeno que Alvarado y Arrau por el cambio de gabinete. Al igual que su par de Seguridad, en mayo no estuvo en el top 10. Ahora ocupó el sexto lugar del ranking, con 590 mil menciones, y un 48,1% de control de agenda. De esta forma, en junio se registró una mayor rotación del top 10 de ministros: solo se repitieron seis nombres.

Este mes, el ranking lo cierran la ministra de Deportes, Natalia Ducó, con un aumento del control de su agenda de 15,9 puntos (54,7%); la ministra de Salud, May Chomalí, que registró la mejor performance en control de agenda, con un 63,5%; el biministro de Economía y Turismo, Daniel Mas, con un aumento del control de su agenda de 16,6 puntos (50,5%), y cierra la lista el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, con un control de agenda del 35%.