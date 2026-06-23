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    La visita sin aviso del ministro Arrau a Los Libertadores que detectó insólitas falencias en el paso fronterizo

    La inspección sin previo aviso del titular de Seguridad generó molestia al interior de las instituciones que operan en ese paso fronterizo dependiente del Ministerio del Interior. La visita, sin embargo, también generó desazón por parte del titular de Seguridad quien comunicó durante el Comité Policial de este lunes las fallas que él mismo vio en terreno.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    El ministro en la caseta del paso fronterizo Los Libertadores. Imagen: redes sociales.

    Desde que asumió, hace poco más de un mes, los días del ministro de Seguridad, Martín Arrau (Republicanos) siempre consideran despliegues en terreno. Visitas a comisarías, cárceles, cuarteles policiales y municipalidades son parte de los puntos a los que frecuentemente ha asistido la autoridad de gobierno, quien también concurre a esos sitios incluso los fines de semana.

    El fin de semana recién pasado no fue la excepción. A pocos kilómetros de Santiago, según informó aquel día el gobierno, Arrau se trasladó hasta la comuna de Los Andes, en la Región de Valparaíso. En esa zona cordillerana, como lo ha hecho en otras ocasiones, el titular de Seguridad, visitó la cárcel local, en un recorrido presidido por Gendarmería.

    Pero la visita de la autoridad de gobierno no concluyó ahí, porque sin previo aviso, el ministro de Seguridad viajó cerca de 70 kilómetros hacia la Cordillera y llegó de manera improvista hasta el Paso Fronterizo Los Libertadores, uno de los principales puntos fronterizos y de intercambio comercial y carga entre Chile y Argentina.

    Como todo paso, Los Libertadores está bajo la administración de la Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior y ahí operan diversas instituciones tales como la Policía de Investigaciones (PDI), Aduanas y el Servicio Agricola Ganadores (SAG).

    Un paso con falencias

    Una vez en el lugar, el ministro Arrau verificó, según cuentan quienes supieron del episodio, las operaciones de ese paso fronterizo, el que por estos días debe lidiar con los embates del clima cordillerano. Esta, nos es primera vez que el titular de Seguridad visita pasos fronterizos, aunque todos los que hasta ahora ha visitado han sido en la zona norte.

    En esta ocasión, señalan conocedores de la inspección de Arrau en la frontera de la zona central, el titular de Seguridad verificó el trabajo de la PDI, las inspecciones y fiscalizaciones a cargas y vehículos que realiza Aduanas y el SAG.

    El ministro se entrevistó con funcionarios e incluso conductores de camiones que a eso de las 14.00 horas del sábado intentaban cruzar a Chile. Además, vio cómo el camión scanner de Aduanas analizaba los camiones de carga.

    Sin embargo, la visita no dejó contento al jefe de Seguridad. Lo anterior, porque el propio ministro comprobó que a esa hora existían ciertas falencias en el funcionamiento del paso fronterizo.

    Entre las principales fallas detectadas por Arrau, señalan fuentes que están al tanto de lo ocurrido, está que al momento de su visita relámpago, no había funcionarios del SAG fiscalizando, así como una baja presencia de unidades caninas antidrogas.

    Además de eso, también se detectó que había un bajo número de fiscalizaciones vehiculares y que el escaneo de carga era menor respecto al número de camiones que cruzan la frontera, alcanzando cerca del 10% de los transportes de carga.

    Los hallazgos del funcionamiento del paso fronterizo, generaron molestia en la autoridad de gobierno, al punto de que fueron abordadas por el titular de Seguridad durante el Comité Policial de este lunes a las siete de la mañana.

    Bajo este contexto, además, Arrau anunció este lunes el inicio de la Fuerza de Tarea de frontera, una de las siete que impulsará el gobierno y la que comenzará a operar próximamente reuniendo a diversas instituciones.

    “Tenemos fronteras tremendamente permeables”, aseguró el titular de Seguridad el lunes, quien afirmó que en un mes más dicha instancia deberá entregar un informe con medidas “bastante duras”.

    Ruido en las instituciones

    La visita del titular de Seguridad también generó ruido al interior de esas instituciones que dependen de otras reparticiones de gobierno y no del ministerio encabezado por Arrau.

    Si bien la inspección del ministro fue cordial, según señalan conocedores del asunto, en algunos de los organismos involucrados se presentaron reparos respecto a la sorpresiva visita de Arrau, lo que fue comunicado al Ejecutivo.

    Pese a eso, fuentes de dichas instituciones aseguran haber sido notificados de las falencias advertidas por Arrau y agregan que los controles están operando como corresponde.

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